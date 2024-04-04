Почему терапия и лекарства не эффективны при отказе от курения?

Когда в 50-60-х годах прошлого столетия была признана опасность курения сигарет, врачи рассчитывали, что табак, как любой другой экологический токсин, постепенно вытеснят с рынка, как это сделали со свинцом и асбестом. Пока невозможно купить свинцовые трубы, этилированный бензин или асбестовые тормозные накладки. Однако сигареты и сейчас доступны в магазинах в каждой стране.

Почему медицинские стратегии против курения не работают и что можно сделать лучше ? Об этом рассказывает Джон Ойстон, врач-анестезиолог.

По мнению врача-анестезиолога из Торонто Джона Ойстона, именно медикализация терапии курения – это одна из самых веских причин, почему так многие продолжают курить. "Бросить курить было бы проще, если бы это рассматривалось как выбор потребителя, а не медицинская процедура", – уверен эксперт.

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Врачи даже создали клиническое состояние под названием "расстройство, связанное с употреблением табака" . По мнению эксперта, медикализация употребления табака клеймит курильщиков сигарет как пациентов, нуждающихся в лечении, характеризуя их иррациональными " зависимыми", не способными контролировать свои действия.

Почему терапия и лекарства не эффективны в отказе от курения?

По Кокрановской базе данных, основанной на научных исследованиях, если 100 человек попытаются бросить курить, не употребляя никаких лекарств или никотина, это, скорее всего, сработает только для шести из них. При использовании препарата варениклина вероятность успеха составит 12-16%, цитизина – 10-18% и только 9% при употреблении бупропиона. По крайней мере, два препарата из вышеупомянутых имеют нежелательные побочные эффекты.

При никотинозаместительной терапии (НЗТ), включая пластыри и жевательную резинку, уровень успеха составит всего 8-9%. Поскольку используя одну форму НЗТ, курильщик крайне медленно получает минимальное количество никотина.

Последние исследования 2023 года с достоверной доказательной базой показали, что никотиновые электронные сигареты помогают более эффективно бросать курить по сравнению с традиционными НЗТ. По словам Ойстона, дальнейшие исследования показали, что электронные сигареты почти вдвое эффективнее НЗТ.

Следует учесть, что вейпы и другие никотиносодержащие продукты могут быть широко доступны, в отличие от прописанных лекарств , требующих посещения врача и предварительной записи, отмечает Ойстон.

По мнению эксперта, это резко снижает их эффективность на уровне населения. Примером эффективности никотинсодержащих продуктов может стать Великобритания, где по данным 2023 г., 2,7 млн человек полностью перешли с сигарет на вейпы. Эти продукты здесь можно купить где угодно, от автозаправок до супермаркетов. "Никакое лекарство от курения никогда не имело даже отдаленно такого эффекта", - отмечает эксперт.

Курильщики – не пациенты, а рациональные потребители

"Вместо того, чтобы относиться к курильщикам, как к пациентам, как по поводу того, чтобы рассматривать их как рациональных и разумных потребителей, которые просто озадачены и дезинформированы относительно доступных вариантов потребления никотина?", - отмечает Ойстон.

Выбирая альтернативу сигаретам, следует учесть причину курения и ожидания человека от "перекура". Если кому-то хочется чем-то занять руки и иметь возможность вдыхать что-то похожее на пар, можно перейти на вейпинг, который менее вреден, чем курение, - говорит врач.

Если человеку нравится запах и вкус табака, и ему нужна небольшая порция, которой хватит примерно на пять минут, он может воспользоваться нагревательным устройством, где нет процесса горения. Поскольку табак нагревается и не сгорает, эти продукты в 10 раз безопаснее курения, пишет автор.

Однако, если основной причиной курения является получение психологического эффекта от никотина, лучшей альтернативой могут быть продукты с никотином для перорального применения, такие как снюс (изготовленный из табака), или никотиновые паучи без табака. Их помещают под десну, где они выделяют никотин в течение примерно 30 минут. Они гораздо безопаснее курения, говорит Ойстон.

Рынок никотиновых продуктов должен регулировать наука

Есть немало стран, где разрешено широкое распространение вейпов, продуктов для нагрева табака и перорального применения. В каждом частном случае это приводит к резкому снижению курения сигарет на уровне населения. Тем не менее, врачи и медицинские работники, похоже, имеют иррациональные возражения против более безопасных никотиновых продуктов, отмечает Ойстон.

"Возможно потому, что они конкурируют с медицинскими программами по борьбе с курением, или из-за ощущения, что любое немедицинское употребление никотина опасно и аморально", - отметил врач.

По мнению Ойстона, текущее регулирование более безопасных никотиновых продуктов основывается на политике, а не на науке. "В рациональном мире электронные сигареты, устройства для нагрева табака и продукты для перорального применения должны быть такими же доступными в продажу , как и сигареты . А отказ от курения должен быть прежде всего вопросом выбора потребителя, а не медицинского вмешательства", - говорит эксперт.