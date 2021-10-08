Почему Украина проигрывает в борьбе с COVID-19

Судя по статистике COVID-19 в Украине, чуда не случилось. МОЗ фиксирует стремительное ухудшение эпидситуации – меньше чем за месяц показатели новых случаев увеличились с 3,3 тыс. до 16,3 тыс., при этом 98% госпитализаций – невакцинированные люди.

И первый, и второй факт – очевидны и прогнозируемы. Если год назад информации было мало, то сейчас ее достаточно для того, чтобы принимать правильные и своевременные решения. Но складывается впечатление, что в эффективность вакцинации и необходимость соблюдения противоэпидемических мер не верят не только люди, но и те, на кого возложена ответственность за охрану общественного здоровья страны.

Возможно, проблема заключается в том, что Украину накрыла волна инфодемии. Согласно определению ВОЗ, это явление связано со слишком большим объемом информации, включая ложную или вводящую в заблуждение, во время вспышки заболевания. Это вызывает замешательство и рискованное поведение, которое может нанести вред здоровью.

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Инфодемия также вызывает недоверие к органам здравоохранения и подрывает ответные меры общественного здравоохранения. Из-за нее усиливаются или продлеваются вспышки, когда люди не уверены в том, что им нужно делать, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих их людей.

Понимая эту проблему, Украина в составе 132 стран подписала Межрегиональное заявление об инфодемии COVID-19. Но судя по показателям уровня вакцинации – дальше подписания этого документа дело не пошло. Иначе сложно объяснить, почему в Украине полностью вакцинировано только 13,6% населения. И если высокие показатели развитых стран кажутся логичными, поскольку их система здравоохранения в целом лучше справляется с современными вызовами, то почему Украина значительно отстает от Чили (73,35% полностью вакцинированных), Камбоджи (65,46%), Кубы (47%) – понять сложно.

The New York Daily News приводит данные, что за первые десять месяцев в 2021 году от коронавируса в США умерло уже больше людей, чем примерно за десять месяцев эпидемии в 2020 году. Казалось бы, это ставит под сомнение эффективность вакцинации. Но эпидемиологи настаивают на том, что вакцинация дает положительный эффект, а проблема состоит в низком уровне охвата.

По словам доктора Мэри Джо Трепка, профессора Международного университета Флориды и заведующей кафедрой эпидемиологии, Дельта-вариант COVID-19 во всем мире увеличил количество случаев заболевания, и, согласно статистике, смертность от коронавируса в этом году заметно выше, чем в прошлом. В Израиле число летальных исходов во вторую волну выросло на 26%, в Германии – на 43%, в Украине – на 51%.

На фоне этого от кабинета министров и премьер-министра в частности люди ожидают не просто ограничений тогда, когда уже становится понятным, что система здравоохранения не справляется с ситуацией. Для борьбы с инфодемией должны быть привлечены лидеры мнений – врачи, общественные деятели. Нужны понятные объяснения и личные примеры того, что правительство и депутаты тоже верят в эффективность вакцинации. Что у нас есть план действий, который основан на доказательной базе, оправдывающий ограничения и имеющий конкретную цель – охват вакцинацией.

Например, в Латвии, где ситуация во многом схожа с нашей и люди больше доверяют доводам антиваксеров, чем доказательной медицине, правительство нашло в себе силы разработать план. Новые ограничения будут продолжаться до тех пор, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Хотелось бы, чтобы и в Украине в этот сложный период премьер-министр выбрал правильные приоритеты и приложил усилия для спасения жизней.