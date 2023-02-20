Почему вакцины от вирусов не всегда срабатывают: исследователи нашли ответ

Когда вы впервые встречаетесь с вирусом, ваша иммунная система запоминает его. Это нужно для того, чтобы в следующий раз, когда ваш организм снова столкнется с этим вирусом, он смог сразу дать ответ и не позволить вам заболеть. Такой защитный механизм называется иммунитетом.

А что происходит, когда вы сталкиваетесь с другим штаммом того же вируса – очень похожим на предыдущий, но немного другим? Тогда иммунная система начинает вырабатывать антитела к "старому" вирусу, с которым она уже знакома, но эти антитела уже будут несколько модифицированными, чтобы успешно бороться с другим штаммом.

Однако иногда бывает, что этот механизм не срабатывает. Вы подцепили новый штамм, а ваш организм начинает вырабатывать антитела к старому, без каких-либо изменений. Этот эффект, известный под названием "иммунный импринтинг", исследовала группа ученых из Имперского колледжа в Лондоне, пишет Nature.

Видео дня

Первородный грех иммунитета

Собственно, феномен иммунного импринтинга открыт в 1947 году. Джонас Солк и Томас Френсис, разработчики первой вакцины против гриппа, обнаружили, что у людей, которые раньше болели гриппом, а потом получили прививку против более нового штамма, иногда вырабатывались антитела только против предыдущего варианта вируса – того, которым они переболели, а не того, от которого они привились. Тогда Томас Френсис назвал это явление "первородным грехом иммунитета", однако сейчас его предпочитают называть иммунным импринтингом.

В связи с пандемией коронавируса проблема иммунного импринтинга снова стала актуальной. Исследователи из Имперского колледжа доказали, что у некоторых людей, которые были вакцинированы от более старых штаммов SARS-CоV-2 ("Альфа" и "Дельта") при встрече с "Омикроном" вырабатывались антитела, которые больше подходили к "Альфе" или "Дельте", а не к "Омикрону". У некоторых, кто не вакцинировался, но переболел старыми штаммами, антитела к "Омикрону" не подходили вообще.

По словам исследовательницы Розмари Болтон, это, вероятно, может объяснить, почему "Омикрон" такой заразный и почему люди часто болеют им повторно. Ее китайский коллега Юньлун Цао из Пекинского университета отмечает, что поскольку штаммы коронавируса со временем эволюционировали, отдаляясь друг от друга, часть антител, которая могла бороться против нового, чем дальше – тем больше уменьшается. Цао предпоглагает, что этот эффект будет еще более выраженным в случае с новыми подвариантами "Омикрона" – такими как, например, XBB.

Вакцинироваться или подождать?

Сейчас ученые пытаются разработать "приложение" к существующим вакцинам, которое поможет организму формировать антитела, специфические именно к "Омикрону", а не только к старым штаммам. Хорошая новость состоит в том, что иммунный импринтинг хоть и не защищает полностью от новых разновидностей ковида, но, по крайней мере, не ухудшает течение болезни по сравнению с невакцинированными людьми.

"Лучше иметь хоть какой-то иммунитет, чем никакого", – утверждает Кете Гостик, биолог из Чикагского университета (штат Иллинойс).

Итак, вакцинироваться от вирусных заболеваний необходимо. Как коронавирус, так и обычный грипп могут нанести серьезный ущерб вашему здоровью, потому американская исследовательница права: лучше иметь хотя бы частичную защиту от болезни, чем не иметь ее совсем.

МОЗ Украины напоминает, что, несмотря на войну, все желающие могут бесплатно вакцинироваться от ковида в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

Относительно вакцинации от гриппа, то она не бесплатная, зато, в отличие от антиковидных вакцин, некоторые вакцины против гриппа можно прививать детям уже с 3 месяцев (от коронавируса в Украине сейчас вакцинируют лишь детей от 5 лет).

"Если ребенок до 9 лет не был вакцинирован и не болел гриппом, то нужно две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна", – отмечают в МОЗ.

В любом случае, даже если ребенок вакцинирован, нужно заботиться о стойкости его иммунитета. Условиями, необходимыми для поддержки иммунитета, являются:

полноценное питание,

ежедневные прогулки на свежем воздухе,

адекватная одежда по сезону (не очень легкая и не очень теплая),

активный отдых,

регулярное проветривание, влажность воздуха не меньше 40% и температурный режим не выше 22 градусов в помещении, где находится ребенок.

Пока не диагностированы ОРВИ, грипп или COVID-19

Очень важно, если у ребенка есть первые признаки острой респираторной вирусной инфекции или вы уверены, что случился контакт с больным человеком, – сразу обратиться к врачу. Врач сможет назначить этиотропное (направленное на причину) противовирусное лечение. Среди безопасных противовирусных препаратов для детей – сироп Флавовир на основе биофлавоноидов для этиотропного лечения, профилактики ОРВИ и гриппа, в частности, вызванного вирусами пандемических штаммов.

Флавоноиды, которые входят в состав сиропа Флавовир, действуют на специфические ферменты вирусов, и таким образом:

усложняют их проникновение в слизистую оболочку дыхательных путей,

подавляют внутриклеточное размножение вирусов и распространение в организме ребенка,

облегчают течение заболевания и снижают вероятность развития осложнений.

Кроме того, доклинические исследования продемонстрировали высокую активность действующего вещества сиропа относительно SARS-CоV-2, которая описана в инструкции для применения.

Напомним, что при лечении детей необходимо применять противовирусные препараты в детских дозах или те лечебные средства, которые специально рекомендованы для детей. Любое самолечение вредно для здоровья, поэтому обращайтесь к врачу.