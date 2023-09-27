Польза и побочные эффекты Креатина: мнение доктора

Что такое Креатин

Популярная добавка, которая часто используется спортсменами, фитнес-тренерами и посетителями спортзалов. Основное действующее вещество - креатинфосфат, который играет важную роль в энергетическом обмене.

Креатинфосфат (также известный как фосфокреатин или фосфокреатинин) - это химическое соединение, которое играет важную роль в метаболизме энергии в клетках мышц и других тканей. Он является одним из основных источников быстро доступной энергии для мышечных сокращений, особенно при коротких и высокоинтенсивных физических нагрузках, таких как поднятие тяжестей или спринт.

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Процесс образования креатинфосфата происходит в организме из креатина и фосфата, а затем креатинфосфат может быстро распадаться с выделением энергии. Этот процесс особенно важен для мышц, так как они могут использовать энергию, хранящуюся в креатинфосфате, в начале интенсивной физической активности, когда другие источники энергии, такие как аэробный метаболизм, требуют времени для активации. Креатинфосфат часто используется как добавка в спортивном питании, так как его прием может увеличить запасы креатина в мышцах, что может улучшить спортивную производительность, особенно при кратковременных высокоинтенсивных упражнениях.

Потенциальная польза от креатина:

Увеличение силы и мощности: креатин может помочь увеличить уровень креатинфосфата в мышцах, что может способствовать увеличению силы и мощности во время физических упражнений, особенно при коротких высокоинтенсивных нагрузках, таких как поднятие весов. Увеличение объема мышц: у некоторых людей при использовании креатина, увеличивается объем мышц, вероятно, из-за задержки воды. Улучшение выносливости: креатин может помочь увеличить запасы энергии в мышцах, что может улучшить выносливость при выполнении длительных физических упражнений. Ускорение восстановления: исследования показывают, что креатин может сократить время восстановления после интенсивных тренировок. Поддержка когнитивных функций: креатин оказывает положительное воздействие на когнитивные функции, такие как концентрация, внимание и память. Поддержание мозговой деятельности: исследования показывают, что креатин может быть полезен для здоровья мозга и может иметь потенциал в лечении некоторых неврологических заболеваний. Увеличение силы и скорости: помогает спортсменам, занимающимся высокоинтенсивными видами спорта, такими как подъемы тяжестей или спринт, увеличить силу и скорость при выполнении упражнений. Здоровье сердечно-сосудистой системы: исследования указывают на то, что креатин может оказывать положительное воздействие на эндотелий сосудов (внутренняя стенка сосуда). Безопасность суставов: исследования показывают, что прием креатина улучшает здоровье суставов и уменьшает риск травматизации.

В большинстве всех случаев применения он считается безопасным, однако у некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты.

Вот некоторые из них:

Увеличение веса: прием может привести к увеличению массы тела из-за задержки воды. Это временное явление и обычно не является проблемой.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом: могут возникнуть болевые ощущения, тошнота, рвота или диарея после приема препарата.

Мышечные судороги: очень редко, но может вызывать мышечные судороги.

Повышение артериального давления: исследования указывают на то, что прием может привести к небольшому повышению кровяного давления.

Повышенный риск почечных проблем: пациенты с уже существующими проблемами почек следует быть очень осторожными с приемом креатина. Рекомендуется перед началом применения сдать анализы и проконсультироваться с лечащим врачом.

Аллергические реакции: это бывает редко, но некоторые люди могут испытывать аллергические реакции.

Обратите внимание!

Если у вас возникают какие-либо побочные эффекты при приеме креатина, важно проконсультироваться с врачом. Перед началом приема также рекомендуется обсудить это с медицинским специалистом, чтобы убедиться, что он безопасен для вас и соответствует всем вашим заявленным целям. Дозировка и продолжительность приема также могут влиять на возможные побочные эффекты, поэтому строго следуйте рекомендациям врача или инструкции по применению, не увеличивайте самостоятельно дозировку.