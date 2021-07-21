Помогают ли алгоритмы разобраться в эффективности препаратов

Сегодняшнее время характеризуется стремлением все систематизировать, алгоритмизировать и упростить во имя блага и удобства человека. Не отстает в этом и фармотрасль, примером чего является сервис Dokazovo.in.ua. Над его созданием работает "команда молодых специалистов различных специальностей (врачи, ИТ-специалисты, фармацевты)", движимая желанием "улучшить состояние медицины в Украине".

На самом деле, идея абсолютна благая. Разработчики исходят из того, что обычному человеку сложно ориентироваться в лекарствах (Dokazovo.in.ua говорит о 13+ тыс. зарегистрированных в Украине препаратах). Оценка достоверности проводится на основании разных критериев, включая одобрение FDA, включение в состав жизненно необходимых лекарственных средств ВОЗ, публикации в Cochrane, PubMed и др.

Но, как выяснил MED GOblin, реализация этой идеи все еще достаточно сырая для того, чтобы безопасно пользоваться платформой и принимать решения о целесообразности приема того или иного препарата. О личном опыте тестирования и попытке понять оценку по 100-бальной шкале он рассказал на своей странице в Facebook.

Тест Dokazovo.in.ua от MED GOblin

Вопросы по оценке есть практически по всем препаратам, которые были просмотрены.

Милдронат. Доказательность 22 из 100.

Оценка препарата основана на 200+ публикациях в PubMed (в пользу доказательности не говорит). Также есть две ссылки на ресурс Best Practice от Британского Медицинского Журнала: подборку новостей с сайта журнала и рассуждения о теннисистке Шараповой. В обоих случаях упоминается мельдоний. По мнению MED GOblin, суммарная доказательность Милдроната не должна превышать 0 балов.

Тивортин. Доказательность 43 из 100.

По ссылке разрешений к применению FDA открывается 113 записей, включающих все существующие препараты аргинина и все гидрохлориды. Как это относится к Тивортину – неизвестно.

Анаферон. Доказательность 8 из 100.

Похоже на правду.

Лаферобион. Доказательность 64 из 100.

Оценка подтверждена ссылками на Cochrane и FDA. Однако на этих ресурсах речь идет о внутривенных препаратах, а не о "носовом интерфероне".

Гидроксихлорохин при COVID-19. Доказательность 100 из 100.

Т.е. ресурс оценивает препарат с абсолютной точностью до наоборот.

Аспирин. Доказательность 100 из 100.

Все верно, но почему-то указано, что его можно использовать при лечении гриппа, что не соответствует действительности. Еще одна ссылка, указывающая на то, что аспирин не рекомендуется при инфаркте, ведет на Британский институт здоровья. Однако там описан совершенно другой препарат.

Можно ли использовать ресурс

Судя по беглому обзору, сделанному MED GOblin, ресурс не справляется с поставленной себе же задачей. Он не просто плохо работает, но и может ввести в заблуждение по поводу как эффективных, так и абсолютно бесполезных препаратов.

Возможно, это еще тестовая версия, и в процессе разработчики заметят "косяки" и избавятся от них. Пока же работу этого ресурса сложно оценить даже по 100-бальной шкале.

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