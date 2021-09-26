Популярное лекарство от гриппа: эффективности как не было, так и нет

Медицинское сообщество проигрывает информационную войну антиваксерам и любителям гомеопатии и пищевых добавок. Но нужно признать, что в этом вина не только необразованных людей, но и недобросовестных производителей и чиновников, продающих и продвигающих препараты, которые не работают.

Один из ярких примеров – Арбидол (умифеновир), широко применяемый при вирусных инфекциях. Препарат разработан в 70-х годах прошлого века и все еще продолжает выпускаться несмотря на то, что за все эти годы его эффективность так и не была доказана.

Арбидол активно назначается, а российский минздрав даже включил его во "Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции". Он рекомендовался для пациентов из групп риска в сочетании с назальным интерфероном-альфа.

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И только недавно Арбидол был исключен из протоколов для этой группы больных, о чем на своей странице в ФБ написал медицинский директор фармкомпании "Фармак" Виталий Усенко. Основанием для исключения стали претензии некоторых врачей и ученых, высказанные по поводу широкого применения препарата при лечении коронавирусной инфекции.

Украинские фармкомпании также выпускают препараты умифеновира:

Здоровье: Арбивир-Здоровье, капсулы по 100 мг.

Здоровье: Арбивир-Здоровье форте, капсулы по 200 мг.

Лекфарм: Арпефлю, таблетки по 100 мг.

Дарница: Имустат, таблетки по 100 мг.

Исследований проводилось немало, например в 2012 году. Результаты до сих пор не опубликованы. Также есть отдельные работы европейских исследователей по умифеновиру in vitro или на животных: вирус чикунгунья в 2014 и 2015 году, простой герпес 1 типа в 2014 году, геморрагическая лихорадка Крым-Конго в 2014 году.

Основное заключение – в лабораторных условиях умифеновир предотвращает проникновение вируса в клетку и блокирует развитие воспалительного процесса, но он должен присутствовать в момент попадания вируса в организм, не позже. Т.е. эффективность доказана на уровне "в пробирке", насколько он эффективен при применении у людей – неизвестно.

В Кокрейновской библиотеке была создана статья "Арбидол для профилактики и лечения гриппа у взрослых и детей", дата публикации – 3 февраля 2017 г., но она была изъята, "поскольку группа обзора не смогла завершить обзор, редакционная группа, ответственная за этот ранее опубликованный документ, сняла его с публикации". Причина отзыва обзора не указана.

В начале пандемии COVID-19 китайские ученые предположили, что для лечения может быть эффективной комбинированная противовирусная терапия, включающая Арбидол. Согласно результатам проведенного клинического исследования, Арбидол против COVID-19 неэффективен.

Арбидол имеет доказанный эффект в отношении вируса гриппа, однако он подтвержден только в лабораторных условиях, т.е. если в пробирке одномоментно присутствует вирус и препарат. Результатов исследования в человеческой популяции нет, поэтому реальная эффективность применения препарата при гриппе неизвестна. По этой причине Арбидола нет среди средств, рекомендованных при гриппе как ВОЗ, так и другими международными организациями.

В связи с этим хотелось бы узнать у украинских фармпроизводителей, в частности, у компании "Лекхим":

Почему в фармакологическом действии не указано, что противогриппозное действие препарат оказывает только in vitro (т.е. в пробирке)?

На основании чего в инструкции присутствуют другие показания, помимо гриппа, например, профилактика послеоперационых инфекционных осложнений, нормализация иммунного статуса у взрослых и др.?

Хотя в целом ожидать, что производитель что-то исправит, не следует. Если посмотреть на статистику России, где, по данным DSM Group, в прошлом году объемы продаж Арбидола выросли на 354%, препараты приносят немалую прибыль и у нас.

Можно сказать, что история из Буратино – вовсе и не сказка. Если в стране Дураков на волшебном поле выкопать ямку и положить в нее золотой, то наутро в аптеках появятся волшебные таблетки, которые сделают Буратино богатым и уважаемым в стране человеком.