Популярные антибиотики для лечения ангины, бронхита и других болезней

Антибиотики назначаются при многих патологиях, но они эффективны только в случаях, если к развитию болезни привели бактерии. В отношении вирусов и грибков их применение неоправданно, их использование при лечении вирусных патологий возможно только при возникновении бактериальных осложнений.

Многие из антибактериальных средств связаны между собой химически, поэтому они группируются по классам. Несмотря на структурные и функциональные общие черты, часто они имеют различную фармакологию и спектры активности.

К основным группам антибиотиков относятся:

Пенициллины.

Тетрациклины и макролиды.

Цефалоспорины.

Карбапенемы и монобактамы.

Фторхинолоны.

Аминогликозиды и гликопептиды.

В организме человека в среднем находится почти 40 трлн бактерий. Большая часть из них не представляет опасность, но некоторые виды могут приводить к развитию инфекционных болезней разных систем и органов человека.

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Одна из основных причин, почему нельзя принимать антибиотики без необходимости – развитие к ним устойчивости (резистентности). Как показывает статистика, число людей с устойчивостью к воздействию антибактериальных средств постоянно возрастает, поэтому многие болезни лечить становится все труднее. При правильном приеме антибиотиков, особенно – соблюдении дозировки и длительности терапии, вероятность развития резистентности минимальна.

Головной и спинной мозг: бактериальный менингит, миелит.

Ухо, горло, гортань, нос: ларингит, фарингит, тонзиллит, отит, гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит.

Ротовая полость: стоматологические инфекции.

Легкие: туберкулез, пневмония.

Почки, мочевой пузырь и мочевыводящие пути: пиелонефрит, цистит, уретрит.

Половые органы: гонорея, сифилис.

Кожа и мягкие ткани: фурункулез, импетиго, фолликулит, вторичные кожные инфекции.

Режим дозирования определяется индивидуально. Однако наиболее безопасно применение антибиотиков с самым узким спектром действия в максимально короткий период времени.

Время приема пероральных форм антибиотиков – до или после еды, зависит от вида препарата и указывается в инструкции.

Сумамед – пероральный препарат. Азитромицин – активный компонент, является макролидным антибиотиком, группа азалидов. Лекарство характеризуется быстрым началом действия, благодаря свойствам его принимают с интервалом 24 часа.

В большинстве случаев длительность терапии составляет три дня, однако возможно назначение препарата по другой схеме, например при мигрирующей эритеме.

Сумамед обычно переносится хорошо, однако не исключены нежелательные явления, чаще всего они проявляются в виде головной боли, нарушений пищеварения, изменения некоторых лабораторных показателей.

Аугментин относится к числу комбинированных средств, в его состав входит амоксициллин (полусинтетический пенициллин, бета-лактамные антибиотики) и клавулановая кислота (ингибитор бета-лактамаз).

Размер суточной дозы определяется массой тела и устанавливается индивидуально, суточную дозу делят на три равных приема. Продолжительность применения устанавливается в зависимости от динамики выздоровления, но не более двух недель.

К частым нежелательным явлениям относят развитие кандидоза кожи и слизистых оболочек и нарушения пищеварения.

Пероральный препарат, выпускаемый в форме таблеток разной дозировки и гранул для приготовления суспензии. Активный компонент – цефуроксим, относится к бета-лактамным антибиотикам, противомикробным средствам для системного применения, которые оказывают воздействие на многие грамположительные и грамотрицательные аэробы.

Зиннат рекомендуется принимать после еды, длительность курса устанавливается индивидуально в пределах 5-10 дней. Разовую дозу следует принимать каждые 12 часов. Пациентам с выраженными нарушениями почечной функции дозу корректируют.

К числу наиболее часто встречающихся нежелательных явлений относятся гастроэнтерологические расстройства, головокружение, головная боль. Передозировка может приводить к неврологическим осложнениям.

Лопракс является пероральным антибиотиком (таблетки, порошок для приготовления суспензии). Активный компонент – цефиксим, цефалоспорин III поколения широкого спектра действия.

Препарат детям от 12 лет и взрослым назначают в суточной дозе 400 мг. Длительность терапии зависит от показаний, но не превышает 10-14 дней.

Наиболее частыми нарушениями на фоне приема цефалоспоринов являются желудочно-кишечные нарушения. В случае передозировки есть риск энцефалопатии.

Новокс – пероральный антибиотик с действующим веществом левофлоксацином, относящимся ко фторхинолонам. Его не назначают людям с эпилепсией и повреждениями сухожилий, связанными с приемом фторхинолонов.

Суточную дозу можно принимать в один или два приема, длительность терапии зависит от показаний и варьирует от 3 (например, при неосложненном цистите) до 28 дней (при хроническом бактериальном простатите). У пациентов с дисфункцией печени режим дозирования особенностей не имеет, при нарушениях почек доза должна быть скорректирована.

К числу частых нежелательных явлений относят бессонницу, повышение уровня печеночных ферментов, нарушения пищеварения. Передозировка может проявляться спутанностью сознания, головокружением, судорожными припадками.