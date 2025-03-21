Витамин D и кальций: нужны ли добавки пожилым людям для защиты от переломов?

Многие думают, что прием витамина D и кальция в виде добавок помогает предотвратить переломы в пожилом возрасте. Но новые рекомендации показывают: это не совсем так.

Что говорят новые исследования?

Недавние данные показывают, что витамин D и кальций не снижают риск переломов у пожилых людей​!

Добавки не показали реального эффекта, даже если принимать их в высоких дозах.

Возможные риски от приема добавок

Приём кальция и витамина D может увеличить риск образования камней в почках , особенно при превышении рекомендуемой дозы.

, особенно при превышении рекомендуемой дозы. Рекомендованные дозы считаются безопасными, но важно не перебарщивать!

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Сколько нужно витамина D и кальция?

Нужное количество зависит от возраста и состояния здоровья:

Витамин D:

Взрослые (19–70 лет): 600–800 МЕ в день

600–800 МЕ в день Пожилые (70+ лет): 800–1000 МЕ в день

800–1000 МЕ в день Беременные: до 2500 МЕ в день

до 2500 МЕ в день Люди с преддиабетом: до 3500 МЕ в день

Кальций:

Взрослые (19–50 лет): 1000 мг в день

1000 мг в день Женщины 50+ и мужчины 70+: 1200 мг в день

А что говорит наука?

Одно из крупнейших исследований (New England Journal of Medicine, 2022) показало, что даже приём 2000 МЕ витамина D в течение 5 лет не дал эффекта — риск переломов не снизился.

Что действительно помогает?

Вот что реально работает:

Физическая активность – особенно силовые упражнения и тренировки на баланс. Это снижает риск падений.

– особенно силовые упражнения и тренировки на баланс. Это снижает риск падений. Скрининг на остеопороз – особенно важен для женщин после 60 лет.

– особенно важен для женщин после 60 лет. Лечение остеопороза , если оно необходимо, включает специальные препараты, которые реально могут снизить риск переломов.

, если оно необходимо, включает специальные препараты, которые реально могут снизить риск переломов. Полноценное питание – включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D: Молочные продукты Жирная рыба (лосось, скумбрия) Яйца Грибы

– включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D:

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