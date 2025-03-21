Витамин D и кальций: нужны ли добавки пожилым людям для защиты от переломов?
Многие думают, что прием витамина D и кальция в виде добавок помогает предотвратить переломы в пожилом возрасте. Но новые рекомендации показывают: это не совсем так.
Что говорят новые исследования?
Недавние данные показывают, что витамин D и кальций не снижают риск переломов у пожилых людей!
Добавки не показали реального эффекта, даже если принимать их в высоких дозах.
Возможные риски от приема добавок
- Приём кальция и витамина D может увеличить риск образования камней в почках, особенно при превышении рекомендуемой дозы.
- Рекомендованные дозы считаются безопасными, но важно не перебарщивать!
Сколько нужно витамина D и кальция?
Нужное количество зависит от возраста и состояния здоровья:
Витамин D:
- Взрослые (19–70 лет): 600–800 МЕ в день
- Пожилые (70+ лет): 800–1000 МЕ в день
- Беременные: до 2500 МЕ в день
- Люди с преддиабетом: до 3500 МЕ в день
Кальций:
- Взрослые (19–50 лет): 1000 мг в день
- Женщины 50+ и мужчины 70+: 1200 мг в день
А что говорит наука?
Одно из крупнейших исследований (New England Journal of Medicine, 2022) показало, что даже приём 2000 МЕ витамина D в течение 5 лет не дал эффекта — риск переломов не снизился.
Что действительно помогает?
Вот что реально работает:
- Физическая активность – особенно силовые упражнения и тренировки на баланс. Это снижает риск падений.
- Скрининг на остеопороз – особенно важен для женщин после 60 лет.
- Лечение остеопороза, если оно необходимо, включает специальные препараты, которые реально могут снизить риск переломов.
- Полноценное питание – включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D:
- Молочные продукты
- Жирная рыба (лосось, скумбрия)
- Яйца
- Грибы
Главное
- Витамин D и кальций важны, но в виде добавок они не защищают от переломов у пожилых людей.
- Лучше сосредоточьтесь на упражнениях, правильном питании и обследовании костей. Это действительно работает!