MedOboz

Витамин D и кальций: нужны ли добавки пожилым людям для защиты от переломов?

Виктор Литвиненко
Ортопедия
115,3 т.
Витамин D и кальций: нужны ли добавки пожилым людям для защиты от переломов?

Многие думают, что прием витамина D и кальция в виде добавок помогает предотвратить переломы в пожилом возрасте. Но новые рекомендации показывают: это не совсем так.

Что говорят новые исследования?

Недавние данные показывают, что витамин D и кальций не снижают риск переломов у пожилых людей​!

Добавки не показали реального эффекта, даже если принимать их в высоких дозах.

Возможные риски от приема добавок

  • Приём кальция и витамина D может увеличить риск образования камней в почках, особенно при превышении рекомендуемой дозы.
  • Рекомендованные дозы считаются безопасными, но важно не перебарщивать!
Видео дня

Сколько нужно витамина D и кальция?

Нужное количество зависит от возраста и состояния здоровья:

Витамин D:

  • Взрослые (19–70 лет): 600–800 МЕ в день
  • Пожилые (70+ лет): 800–1000 МЕ в день
  • Беременные: до 2500 МЕ в день
  • Люди с преддиабетом: до 3500 МЕ в день

Кальций:

  • Взрослые (19–50 лет): 1000 мг в день
  • Женщины 50+ и мужчины 70+: 1200 мг в день

А что говорит наука?

Одно из крупнейших исследований (New England Journal of Medicine, 2022) показало, что даже приём 2000 МЕ витамина D в течение 5 лет не дал эффекта — риск переломов не снизился.

Что действительно помогает?

Вот что реально работает:

  • Физическая активность – особенно силовые упражнения и тренировки на баланс. Это снижает риск падений.
  • Скрининг на остеопороз – особенно важен для женщин после 60 лет.
  • Лечение остеопороза, если оно необходимо, включает специальные препараты, которые реально могут снизить риск переломов.
  • Полноценное питание – включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D:
    • Молочные продукты
    • Жирная рыба (лосось, скумбрия)
    • Яйца
    • Грибы

Главное

  1. Витамин D и кальций важны, но в виде добавок они не защищают от переломов у пожилых людей.
  2. Лучше сосредоточьтесь на упражнениях, правильном питании и обследовании костей. Это действительно работает!
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Медицинский справочникСоветы врачеймедицинаврачиполучил травму

Популярные врачи

Лекарства