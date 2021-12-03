Потеря обоняния негативно влияет на жизнь: что можно сделать

Аносмия – один из основных симптомов COVID-19. Болезнь может развиваться как у молодых, так и у пожилых людей. По некоторым оценкам, от потери обоняния страдает 80-90% инфицированных коронавирусом людей. Как показывают исследования, большинство выздоравливают через несколько месяцев, но примерно у 16% переболевших на восстановление уходит полгода или больше. По новым данным, до 1,6 миллиона американцев имеют хронические проблемы с запахом из-за COVID-19.

По мнению экспертов, наиболее уязвимы пожилые люди. По словам доктора Джаянт Пинто, профессора хирургии и специалиста по заболеваниям носовых пазух в Медицинском центре Чикагского университета, известно, что у многих пожилых людей изначально нарушено обоняние. И заражение COVID-19 усугубляет существующую проблему.

Последние данные подчеркивают взаимосвязь между COVID-19, пожилым возрастом и потерей обоняния. Когда итальянские исследователи обследовали 101 пациента, госпитализированных по поводу коронавируса от легкой до умеренной степени тяжести, через шесть месяцев у 50 были обнаружены объективные признаки ухудшения обоняния. У лиц старше 65 лет почти в два раза больше шансов длительных симптомов, старше 75 лет – более чем в 2,5 раза.

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Более половины людей в возрасте от 65 до 80 лет имеют определенную степень потери запаха, или обонятельной дисфункции. Для тех, кто старше, этот показатель достигает 80%. Люди с аносмией часто сообщают о беспокойстве по поводу безопасности, меньшем удовольствии от еды и ухудшении качества жизни.

Но поскольку способность обнаруживать, идентифицировать и различать запахи постепенно снижается, до 75% пожилых людей с некоторой степенью потери обоняния не осознают проблемы.

Считается, что на потерю обоняния с возрастом влияет множество факторов, включая:

уменьшение количества обонятельных сенсорных нейронов в носу, которые необходимы для обнаружения запахов;

изменения в стволовых клетках, которые пополняют эти нейроны каждые несколько месяцев;

атрофия центра обработки запахов в головном мозге, называемого обонятельной луковицей;

сокращение мозговых центров, тесно связанных с обонятельной луковицей, таких как гиппокамп – область, имеющая центральное значение для обучения и памяти.

По словам доктора Сандип Роберт Датта, профессора нейробиологии Гарвардской медицинской школы, обонятельная система играет ключевую роль в поддержании эмоционального благополучия и связывает с миром.

Потеря обоняния приводит к тому, что люди чувствуют себя дезориентированными. Общие последствия аносмии включают потерю аппетита (без запаха вкус сильно нарушен). У пожилых людей это может привести к потере веса, недоеданию, слабости, неадекватному уходу за собой и несчастным случаям, вызванным утечками газа или пожарами.

Аносмия также связана в различных исследованиях с более высоким риском смерти для пожилых людей. Одно исследование показало, что у пожилых людей с обонятельной дисфункцией почти в три раза больше шансов умереть в течение пяти лет, чем у пожилых людей, чье обоняние осталось неизменным.

Пинто также подчеркивает, что обоняние сигнализирует о том, как работает нервная система и насколько хорошо в целом работает мозг. Согласно обзору, опубликованному ранее в этом году, 90% людей с болезнью Паркинсона на ранней стадии и более 80% людей с болезнью Альцгеймера имеют обонятельную дисфункцию – симптом, который может предшествовать появлению других признаков болезни.

Лечения аносмии, связанной с неврологическим заболеванием или травмой головы, не существует. Что касается COVID-19, пока неизвестно, как именно вирус вызывает обонятельную дисфункцию, однако многие исследователи сейчас над этим работают.

Некоторые эксперты рекомендуют тренировку обоняния, отмечая доказательства эффективности и отсутствие признаков вреда. Это включает вдыхание четырех разных запахов (часто – эвкалипта, лимона, розы и гвоздики) два раза в день по 30 секунд каждый, обычно в течение четырех недель. Иногда практика сочетается с изображениями предметов, которые нюхают, что является формой визуального подкрепления. Чарльз Грир, профессор нейрохирургии и нейробиологии в Йельской школе медицины, считает этот метод стимуляции обонятельной системы действенным.

Схожий метод обонятельной тренировки изучался в 2017 году: проводилось рандомизированное контролируемое исследование, демонстрирующее метод обучения обонянию с помощью случайных концентраций эфирных масел.