Скандал в Житомирском онкодиспансере

Онкологическое заболевание может оказаться лишь частью проблемы, и особенно удручает, если это происходит по вине врачей. Вчера СБУ разоблачила группу медиков, которые вынуждали больных оплачивать стоимость препаратов, предоставляющиеся государством бесплатно.

Речь идет о медицинских работниках Житомирского областного онкологического диспансера, организаторами схемы является заведующий одного из отделений онкоцентра и его коллега. Они назначали онкобольным лекарства, получаемые по государственной программе на каждого больного, при этом пациенты должны были их приобретать в аптеках.

Полученные лекарства врачи списывали как выданные, после чего их реализовывали в частных аптеках нескольких областных центров. Согласно имеющейся у СБУ информации, такой круговорот лекарств осуществлялся в течение как минимум последних 6 месяцев.

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Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную сумму денег (почти 500 тыс. грн наличными) и партию приготовленных для продажи препаратов для лечения рака. Следствие, которое должно выявить всех участников этой схемы, продолжается.

Общественная организация "Пациенты Украины", объединяющая активистов, защищающих права пациентов, подготовила информационные материалы, которые могут помочь узнать свои права и уметь их отстаивать. Об этом они сообщили на своей странице в ФБ.

Если при обращении к врачу амбулаторно или в стационаре вымогают деньги, нужно спросить у врача, является ли услуга бесплатной и доступен ли препарат в рамках государственного обеспечения. В организации подчеркивают, что чаще всего уверенным в себе пациентам врачи предоставляют достоверную информацию.

Информацию можно проверить, позвонив на горячую линию по номеру 1677, или самостоятельно уточнить на сайте НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины). Если услуга входит в один из пакетов медицинской гарантии, она оплачена государством в этой больнице. В таком случае нужно написать заявление на имя Главного врача медучреждения с требованием оказать услугу бесплатно или подать жалобу в НСЗУ.

Узнать о доступности препарата в медучреждении можно несколькими способами:

Сайт "Є ліки" (liky.in.ua).

Обязательные еженедельные списки-отчеты об остатках лекарств, которые есть на балансе учреждения, размещаемые на Доске объявлений.

Горячая линия "Номер здоровья" по номеру 096-2-888-003 или 095-2-888-005.

Если препарат или услуга доступны в учреждении, нужно написать заявление на адрес Главного врача с копией в МОЗ и/или НСЗУ.

Если после покупки лекарств или оплаты услуги окажется, что они должны были предоставляться бесплатно, необходимо написать жалобу в НСЗУ, приложив квитанции об оплате и аудио и видео свидетельства вымогательства оплаты со стороны медработников, с требованием вернуть деньги.

Организация "Пациенты Украины" предлагает узнать больше о возможностях бесплатного лечения и защите своих прав, горячая линия – 096-2-888-003 или 095-2-888-005 – работает в будние дни с 10:00 до 16:00.