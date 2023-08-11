Как пережить жару - рекомендация врача

Если вы чувствуете себя в жару хорошо – вам можно только позавидовать. Для большинства людей лето это испытание. А для тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой - регулярная причина для обращений к кардиологу или семейному врачу.

В этом году украинцам второй раз приходится переживать "адское лето", когда жара накладывается на состояние организма, истощенного длительным стрессом. Случается двойной коллапс и очереди под нашими кабинетами существенно растут. Каждый день врачи слышат что-то вроде: никогда не чувствовал себя так плохо... И хуже всего, что это касается людей всех возрастов.

Итак, в это время совсем невесело. Пациенты с гипертонической болезнью переносят высокие температуры и разные перепады атмосферного давления хуже всего. У людей, перенесших инфаркт, у пациентов с сердечной недостаточностью, стабильной стенокардией и аритмией, жара значительно ухудшает течение основного заболевания. А разбалансированная бессонницей и тревогой нервная система "играется" сосудами, доводя пациентов до бешенства.

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Как же спасаться?

Первое правило, которое сейчас касается не только жаркой погоды, но и должно стать ежедневной нормой при любой температуре – всегда иметь при себе лекарство и воду! Неважно как вы чувствуете себя сейчас – как минимум, паническая атака может произойти где угодно. Поэтому легкое успокоительное, что вам посоветовал врач – маст хэу! И обязательно лекарство, которое вы принимаете на постоянной основе или симптоматически.

Длительное пребывание на палящем солнце негативно влияет на сосуды, вызывает потерю жидкости и способствует образованию тромбов. Поэтому всегда помните, что летом кровь становится более густой! При необходимости профилактики и лечения тромбообразования мы усиливаем антикоагулянтную, антитромбоцитарную терапию, а если вы не относитесь к группе риска - просто поддерживайте питьевой режим чистой воды и уменьшите количество напитков, содержащих кофеин. Ориентироваться нужно на объем жидкости, который теряет организм через кожу и легкие: в среднем это 1,5-2 л, при активном движении – 3-3,5 л в день. Но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует проконсультироваться с врачом о количестве жидкости, чтобы не спровоцировать обострение! Алкоголь лучше не употреблять. Жажду это не утолит, а сосуды расширят и спровоцируют дополнительный перегрев организма.

Не солите свои летние салаты, поскольку соль "тянет" на себя воду и это приводит к отечному синдрому. Лучше помогите организму получить калий, что благоприятно влияет на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого в рационе каждый день должно быть 100-200 граммов сезонных ягод: земляника, клубника, смородина. Гипертоникам особенно полезна малина – она разжижает кровь, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и мягко снижает давление.

Даже полностью здоровым людям в жару лучше избегать открытого солнца и изнурительных спортивных нагрузок. Чувство головокружения сразу после тренировок станет для вас тревожным звоночком. Физический труд тоже следует сократить до минимума. По крайней мере, выбирайте для этого безопасные времена: до 11.00 утра или после 17.00. Избегайте резких наклонов и не пренебрегайте солнцезащитной шляпкой.

Ну и напоследок: курильщикам лето вообще не друг! Жара только обостряет все проблемы, вызванные табачными смолами и процессом горения. Если вы курильщик и пока не отказались от пагубной привычки, попробуйте менее вредные альтернативы, где отсутствует процесс горения. Во время курения мы видим изменение вязкости крови, в результате чего увеличивается риск тромбообразования. Именно смолы вызывают склеивание тромбоцитов. Кроме того, пагубная привычка нарушает целостность сосудистой стенки и повышает риск развития нарушений мозгового кровообращения, что приводит, например, к инсульту или ишемическим атакам.

Выраженное действие на сосудистую стенку также оказывает оксид углерода. Попадая в кровь, он "вытесняет" из эритроцитов гемоглобин. Поэтому клетки мозга и других органов страдают кислородной голодовкой. Вытаскивая из пачки очередную сигарету, когда на термометре под 30 градусов, не лишним будет спросить себя: действительно ли вы готовы рисковать жизнью из-за инсульта или инфаркта? Если нет – лучше выпейте стакан воды и съешьте горстку пахучей малины. И будьте здоровы!