Правительство утвердило кандидатов в Наблюдательный совет МЗУ

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры на должности членов Наблюдательного совета в Медицинских закупках Украины (МЗУ).

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 24 декабря и закреплено в распоряжении № 1316-р, опубликованном на правительственном портале.

Все номинированные специалисты на должности независимых членов – люди с большим профессиональным опытом и международным авторитетом.

Речь о трех независимых членах:

Ильзе Винькеле (Латвия) – имеет значительный опыт в сфере стратегического менеджмента, регуляторной деятельности, работы в Министерствах социальной политики и здравоохранения (бывший министер), знания в сфере инноваций и управления проектами. В настоящее время руководит отделом безопасности лекарственных средств в Государственном агентстве по лекарственным средствам Латвийской Республики.

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Янне Харьюнпяя (Финляндия) – имеет значительный опыт финансового планирования и сопровождения инвестиций, операционного менеджмента, работал в МВФ, Всемирном банке, Сведбанке и других финансовых учреждениях, имеет экспертизу по управлению рисками и корпоративной трансформации.

– имеет значительный опыт финансового планирования и сопровождения инвестиций, операционного менеджмента, работал в МВФ, Всемирном банке, Сведбанке и других финансовых учреждениях, имеет экспертизу по управлению рисками и корпоративной трансформации. Дина Немирович (Украина) – имеет опыт в сфере аудита, руководитель стратегического планирования и организационного управления, работала в таких ведущих международных компаниях как Ernst & Young, Baker Tilly и Deloitte.

Речь о двух представителях государства:

Юрий Джигир – чиновник, экс-заместитель министра финансов Украины и министра обороны Украины, член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок;

чиновник, экс-заместитель министра финансов Украины и министра обороны Украины, член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок; Эдем Адаманов – бывший генеральный директор медицинских закупок Украины, заместитель министра здравоохранения Украины.

"Несмотря на вызовы военного времени, мы продолжаем внедрять прозрачные и эффективные механизмы управления государственными предприятиями. Создание Наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины" – это важный шаг к внедрению международных стандартов корпоративного управления. Привлечение независимых экспертов будет способствовать повышению эффективности централизованных закупок и обеспечению прозрачности". решение отвечает целям Государственной антикоррупционной программы и приближает нас к стандартов управления, принятых в Европе", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня Правительством принято одно из ключевых решений, которое дает зеленый свет для старта работы Наблюдательного совета МЗУ, как ключевого элемента реформы корпоративного управления. За годы своей работы в МЗУ я имел честь быть причастным к реформе в двух чрезвычайно важных сферах: здравоохранения и корпоративного управления. На первый взгляд эти сферы кажутся очень разными, но на самом деле их объединяет одно — стремление к качественным изменениям, делающим жизнь людей лучше. Работаем над тем, чтобы сделать управление госпредприятием соответствующим высоким международным стандартам, и, в то же время, отвечает нынешним потребностям общества",– подчеркнул заместитель генерального директора по правовому обеспечению МЗУ Сергей Заболотный.

Открытый отбор на должности независимых членов проходил в координации и партнерстве с Агентством США по международному развитию USAID и их проектом SAFEMed "Безопасное, качественное и доступное лекарство для украинцев".

Отбор претендентов осуществлял Номинационный комитет, который возглавляла заместитель Министра здравоохранения по евроинтеграции Марина Слободниченко.

В состав комиссии по открытому отбору независимых членов Наблюдательного совета присоединились члены комиссии с правом совещательного голоса, среди которых Дин Кернс, представитель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, Рене Штайнер из Представительства ЕС в Украине, Робин Марц от Офиса здравоохранения USAID в Украине и Якуб Какетек, представитель Всемирного банка в Украине. Их участие обеспечило прозрачность и соблюдение международных стандартов при формировании состава Наблюдательного совета.

Благодарим их за участие и вклад в обеспечение открытого и справедливого процесса отбора.

Отдельную благодарность выражаем компании Amrop, которая обеспечила профессиональный подбор кандидатов в состав Наблюдательного совета. Их работа способствовала созданию компетентного и сбалансированного состава совета, отвечающего вызовам времени.

Следующими шагами является заключение контрактов с избранными кандидатами, после чего ожидается активное участие Наблюдательного совета в формировании стратегии развития предприятия и обеспечения строгого контроля за его деятельностью, в частности, за финансовыми операциями и заключением значительных сделок.

Напомним, в августе 2024 года Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета МЗУ – утвердило Положение и состав комиссии (Номинационного комитета) по открытому отбору независимых членов Наблюдательного совета МЗУ, а в ноябре – объявило открытый отбор.

Наблюдательный совет – это коллегиальный орган, осуществляющий функции управления контроля за деятельностью предприятия, в частности, Наблюдательный совет принимает решения по вопросам стратегического развития и утверждения стратегических документов, контроля эффективности деятельности руководства по реализации стратегии и финансовых показателей, а также надлежащего функционирования системы внутреннего контроля. .

Создание Наблюдательного совета является важным этапом для повышения эффективности управления государственной собственностью в Украине. Это еще один шаг к реализации евроинтеграционных стремлений и борьбе с коррупцией в стране.

Благодарим международных партнеров за поддержку процесса формирования Наблюдательного совета МЗУ, в частности USAID и их проекта SAFEMed.