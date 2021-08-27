Праздник детского рисунка от Biopharma Plasma

Уже в эту субботу, 28 августа, в Парке Победы у главного входа в 16:00 состоится Праздник детского рисунка, который приурочен 30-й годовщине Независимости Украины.

Приходите, рисуйте, пробуйте вкусности и выигрывайте классные призы! Малышей ждут аниматоры и шоу мыльных пузырей!

Biopharma Plasma устраивает такой праздник уже не в первый раз, на прошлой встрече для детей и их родителей была создана веселая и приятная атмосфера сотрудничества. Дети рисовали мелками, веселились с аниматорами и танцевали под музыку. Все ушли с морем положительных эмоций и подарков: и родители, и дети. А в этот раз у вас еще будет возможность продегустировать вкусности от наших партнеров!

О нас

Донорский центр Biopharma Plasma – это новейший центр на 24 кресла с высококвалифицированным персоналом и лучшим оборудованием. Это именно то место, где вы можете почувствовать себя героем, поделившись своей плазмой для спасения других.

Некоторые факты о нас:

Современный донорский центр.

Приветливейший персонал.

Красивейший вид из окна из всех донорских центров Украины. Из наших окон открывается вид на Золотые купола Киево-Печерской Лавре и склоны Днепра.

На донацию можно прийти как до, так и после работы, мы ждем вас с 7:00 до 20:00.

Мы находимся в минуте от станции метро – самое удобное месторасположение.

Не веришь? Приди и убедись!

Больше информации на странице центра в ФБ

или по телефону +380 (67) 466 76 75

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