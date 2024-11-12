Производителя БАДов оштрафовали за ложь

Нередко производители биологически активных добавок производят продукцию, которая по своему составу или заявленному действию приравнивается к фармацевтическим средствам. Недавно антимонопольный комитет Украины оштрафовал украинского производителя спортивного питания и БАД-ов "Евро Плюс" за неправомерное распространение ложной информации на тубе и упаковке косметического средства "Ибупрозан".

На официальном сайте компании, представленном как интернет-магазин, производитель позиционирует безрецептурные косметические продукты в качестве лечебных средств, хотя это и запрещено украинским законодательством. Известно, что для фармацевтических препаратов требуется более серьезное исследование и сертификация, требующая значительных затрат времени и средств.

Штраф за обман: дело "Евро Плюс"

7 ноября 2024 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал производителя "Евро Плюс" на сумму 240 000 грн. за нарушение Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Причиной стало размещение на тубе и упаковке косметического средства "Ибупрозан" недостоверных сведений, которые могли ввести потребителей в заблуждение относительно его лечебных свойств.

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Производитель "Евро Плюс" рекламировало средство как продукт, которій "устраняет воспаление и боль в суставах и мышцах", обладает "сильным анальгезирующим и противовоспалительным действием".

Однако Министерство здравоохранения Украины отметило, что такие свойства соответствуют фармакологическому эффекту, а не косметическому, поэтому продукция с подобными характеристиками должна быть внесена в реестр лекарственных средств, а не рекламироваться как косметический товар.

Когда закон не останавливает: на сайте "Евро Плюс" все еще доступны "лечебные" и лечебно-профилактические средства

Распространение недостоверной информации, по мнению Антимонопольного комитета, могло повлиять на решения потребителей и предоставить компании "Евро Плюс" конкурентные преимущества, нарушающие равенство на рынке товаров с ибупрофеном в составе.

Хотя производитель признал факт нарушения и сотрудничал с Антимонопольным комитетом, способствуя рассмотрению дела, на сайте компании все еще есть ряд косметических средств, которые позиционируются как "лечебно-профилактические".

Сам производитель "Евро Плюс", официальный адрес которого указан в г. Днепр, отмечает, что работает без посредников и является прямым представителем частных украинских заводов. Торговая марка представлена ​​БАД-ами, спортивным питанием и "лечебной" косметикой, в которую включены гели для суставов, средства с антикоагулянтным действием и даже гель для регенерации хрящевой ткани.

Может ли безрецептурное средство регенерировать хрящевую ткань – вопрос риторический, однако за похожие заявления относительно лечебного действия "Ибупрозана" компанию "Евро Плюс" уже оштрафовали на немалую сумму денег.

Почему производители диетических добавок и косметических средств иногда производят продукцию, которая по своему составу или заявленному действию приближается к фармацевтическим препаратам? Во-первых, учитывается спрос на эффективные решения: пользователи часто ищут безрецептурные средства, которые могут работать так же, как фармацевтические препараты.

Но большую роль в этом играет недостаточный контроль и правовая неопределенность: в большинстве стран мира законодательное регулирование БАДов менее строгое, чем фармацевтических препаратов. Это создает пространство для изготовления добавок с воздействием, похожим на лекарства, поскольку требования к сертификации и проверке их эффективности и безопасности могут быть менее строгими.