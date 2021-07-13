Проверка уровня глюкозы в крови по слюне: что изменит новая технология

Исследователями из Университета Ньюкасла в Австралии создана неинвазивная, удобная и безболезненная технология – полоска, которая проверяет уровень глюкозы в слюне. Если все пройдет успешно, то людям с диабетом больше не придется колоть палец для забора крови во время ежедневных проверок. Нужно просто положить полоску на язык, подождать несколько минут, после чего результат отразится в мобильном приложении для телефона.

Автор и руководитель проекта – Пол Дастур, профессор физики Университета Ньюкасла в Новом Южном Уэльсе. Разработка поддерживается правительством Австралии, проект получил от него 6,3 миллиона австралийских долларов финансирования для создания предприятия по массовому производству тестовых наборов, если клинические испытания будут пройдены.

Начало строительства производства планируется в этом году, а первые устройства должны сойти с конвейера к 2023 году. Планируется, что стоимость теста будет минимальной, что обеспечит их широкую доступность.

Как выглядит новый тестер и как он работает

Глюкоза в слюне существует в малых концентрациях, поэтому для ее обнаружения требуется "невероятно мощная платформа". Также в слюне содержатся другие вещества, поэтому для получения точных результатов они должны быть полностью исключены.

Полоска является биосенсором, она измеряет биологические или химические реакции, генерируя сигналы. По размеру она похожа на палочку жевательной резинки, но значительно тоньше.

Полоска состоит из очень тонкого транзистора, который содержит фермент под названием глюкозооксидаза. При попадании на язык глюкозооксидаза реагирует с глюкозой в слюне с образованием перекиси водорода. Впоследствии она "разлагается" на ионы водорода, которые генерируют электрический сигнал. Его можно уловить, обработать и отобразить в приложении для смартфона.

Электронные материалы в транзисторе представляют собой чернила, а это означает, что испытание можно проводить с помощью печати с небольшими затратами. Краска или чернила, использованные в тестах, содержат полупроводниковые частицы, поэтому электронные рисунки можно загружать и распечатывать на струйном принтере.

По словам профессора Дастура, технология может быть расширена и использоваться для тестирования на COVID-19, а также для выявления аллергенов, гормонов и рака. Уже сейчас проводится совместная работа с Гарвардским университетом над тестом на COVID-19.

Важность открытия

По прогнозам, к 2023 году диабет станет самым распространенным заболеванием в Австралии, опередив рак и болезни сердца. Во всем мире от этой болезни страдает более 460 млн взрослых, и она является седьмой по значимости причиной инвалидности.

На долю диабета приходится более 320 млрд долларов расходов на здравоохранение только в США. Более четырех млн человек в Великобритании страдают диабетом, причем 90% этих случаев классифицируются как тип 2. К 2025 году эта цифра вырастет до 5 млн из-за эпидемии ожирения.

Священным Граалем технологию называют благодаря тому, что она не является инвазивной. На создание устройства Пола Дастура вдохновила его жена, учительница начальных классов, которая помогает маленьким детям контролировать уровень глюкозы в крови. Она говорила о сложностях, с которыми сталкиваются эти дети перед каждым приемом пищи.

По мнению Пола Дастура, изобретение действительно открывает перспективу безболезненного, недорогого тестирования глюкозы. Новое устройство радикально изменит представление о медицинских устройствах и, в частности, датчиках, потому что они могут быть напечатаны по низкой цене.

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