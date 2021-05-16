Разработка панкоронавирусной вакцины – в приоритете

Эксперты ВОЗ предупреждают, что SARS-CoV-2 – скорее всего не последний коронавирус, который передается человеку. Коронавирусы диких животных – многочисленная группа инфекционных агентов, они могут передаваться людям, как до пандемии SARS-CoV-2 уже было с SARS-1, MERS.

В целом за последние 20 лет человечество пережило три эпидемии коронавируса. Быструю передачу от человека человеку SARS-CoV-2 удается остановить вакцинацией. Сегодня одобрены и применяются как векторные препараты, так и мРНК вакцины.

Однако нынешняя пандемия осложняется быстрой мутацией вируса, для этого ему требуются незначительные изменения. Существует большая вероятность того, что разработанные сейчас вакцины не будут эффективны для какого-нибудь из штаммов. Это потребует проведение вакцинации сначала.

Учитывая высокий риск адаптации других коронавирусов для передачи человеку, сейчас стоит вопрос в разработке не просто вакцины, эффективной в отношении SARS-CoV-2, а панкоронавирусного препарата, имеющего более широкий спектр действия.

Разработка панкоронавирусной вакцины DHVI

В Институте вакцин человека Дюкского университета (DHVI) работа над вакциной ведется с начала пандемии, в ней применяются знания, опыт и технологии, полученные за годы работы с ВИЧ, гриппом и другими вирусами.

В разработке вакцин решающую роль играют антитела, поэтому первым делом выявлялись антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2. Исследователи DHVI за короткий срок выделили более 2500 антител у инфицированных COVID-19 людей.

Испытания

В качестве мишеней для иммунной системы был избран RBD домен спайк-белка. Для имитации коронавируса исследователями была использована наночастица, к которой были нашиты белки сортазы А с пришитым к ней RBD доменом. Для того чтобы иммунная система еще легче воспринимала данную наночастицу, в ее составе находится стандартной адъювант в виде солей алюминия.

Сейчас новая вакцина проходит испытание на ограниченном числе приматов (на 5 макаках). Результаты данного исследования опубликованы на сайте Nature.

Заражение SARS-CoV-2

Завершением исследования было заражение привитых приматов SARS-CoV-2. При этом использовалась не только разрабатываемая новая вакцина, но и ее комбинация с мРНК вакциной.

Эксперименты по заражению на людях не проводятся, поэтому третья фаза испытаний обычно продолжительная и требует привлечения большого числа добровольцев. Глобальная пандемия внесла некоторые изменения в эти правила, и не так давно в рамках борьбы с коронавирусом также были разрешены эксперименты по заражению людей.

Примером этого является исследование Оксфордского университета, которое проводилось с целью изучения иммунного ответа для выяснения механизма повторного заражения. В него привлекались добровольцы, которых заражали вирусом в тщательно контролируемых испытаниях.

Промежуточные результаты

Согласно последним данным, антитела, которые вырабатываются после вакцинации, нейтрализуют не только вирус SARS-CoV-2, но и некоторые близкие коронавирусы летучих мышей и SARS-1.

Панкоронавирусная вакцина эффективна в отношении таких известных и опасных штаммов, как британский, южноафриканский и бразильский. Результаты показывают, что выработанные антитела по количеству превосходят среднее значение среди переболевших COVID-19. Также препарат на наночастицах DHVI превосходит по эффективности мРНК-вакцины.

В условиях повышенного спроса развивается конкурентная борьба за вакцины. Сегодня перспективы лучше у тех, что имеют более широкий спектр действия.

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