Red Bull – зло, и не только для Софийской площади

В свете недавнего яркого события на Софийской площади с участием Alyona Alyona, популяризатор доказательной медицины MED GOblin поделился на своей странице в Facebook знаниями об энергетиках и их влиянии на организм человека.

Энергетики – это напитки, основу которых обычно составляет кофеин. В зависимости от производителя, его дополняют разные другие вещества, например бабуин, гуарану, карнитин, йохимбин, аладин и др.

Их назначение – стимуляция нервной системы людей (в особенности в ночное время). Поэтому эти напитки любимы студентами в период сессии, айтишниками, профессиональными водителями. А еще их очень ценят подростки. По некоторым данным, в США на постоянной основе энергетики пьют примерно трое из 10 тинейджеров.

Как показывают результаты мета-анализа с охватом почти 100 тыс. участников, проведенного в прошлом году, энергетические напитки могут вызывать разные побочные эффекты, при этом – не так уж и редко. Среди них:

более 60% – тахикардия и нарушение ритма сердца;

21% – нарушения со стороны пищеварения;

14% – боли в спине и мышцах;

35% – головокружение.

Эти данные относятся ко взрослым людям. У детей, регулярно употребляющих энергетики, ситуация незначительно отличается:

20% – боли в груди;

14% – боли в области живота;

21% – головные боли;

8% – тремор.

Однако еще более тревожными нежелательными явлениями является бессонница (у трети из участников исследования) и депрессивное настроение, мысли о суициде (у каждого пятого ребенка).

Оказываемый негативный эффект – дозозависимый: от 5 банок энергетиков в неделю суицидальные риски увеличиваются.

По сообщению Американского журнала кардиологии, употребление даже одной банки энергетика может приводить к нарушениям со стороны сердца – были зарегистрированы почти все виды аритмий, большинство из которых – фибрилляция предсердий (исследование изучало побочные эффекты употребления Red Bull).

Другое исследование изучало, оказывает ли это негативное влияние на сердце именно кофеин. Его результаты представлены в Журнале Американской кардиологической ассоциации.

Участники были разделены на две группы: энергетик и вода с кофеином (при этом доза кофеина в группах была одинаковой). Нарушения электропроводности сердца и повышение артериального давления достоверно больше были в группе, употреблявшей энергетики. И это связано с другими добавками, которые негативно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

Еще одна группа исследователей установила, что употребление энергетиков также приводит к повреждению эндотелия – внутренней выстилки сосудов, что может иметь еще худшие последствия, чем тахикардия. В некоторых исследованиях энергетики ассоциируют с инфарктом миокарда, остановками кровообращения, аневризмой аорты и др.

На сегодняшний день доказательств того, что любые энергетики – опасные напитки, наносящие существенный вред здоровью, уже достаточно. MED GOblin надеется, что в схватке между бизнесом и здоровьем детей победит здравый смысл, и полного запрета на продажу этих напитков детям не придется ждать 50 лет, как это было с курением.

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