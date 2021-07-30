Руководство CDC для полностью вакцинированных от COVID-19 людей

В период пандемии были разработаны карантинные ограничения, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По мере вакцинации эти меры были пересмотрены, и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) разработали временные рекомендации, определяющее разрешенные и желательные нормы для полностью вакцинированных людей.

С момента разработки они несколько раз изменялись, в последний раз – 27 июля, в связи с быстрым распространением варианта Delta (B.1.617.2).

Общая информация

Полностью вакцинированными считаются люди через 14 дней после введения второй дозы препарата Pfizer-BioNTech или Moderna или вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Во всех остальных случаях, включая детей младше 12 лет, люди считаются непривитыми.

CDC в своих рекомендациях исходит из того, что вакцины эффективно предотвращают симптоматическое и тяжелое течение COVID-19. Полностью вакцинированные люди имеют меньший шанс заразиться, в сравнении с непривитыми людьми, у них значительно снижен риск тяжелого течения болезни и смерти.

Несмотря на то, что прорывные инфекции случаются, они протекают легко. Однако по некоторым данным инфицированные вариантом Delta полностью вакцинированные люди могут быть заразными и передавать вирус другим.

Также есть причины полагать, что у некоторых людей с ослабленным иммунитетом иммунный ответ на вакцинацию COVID-19 может быть снижен. Это относится к следующим болезням/состояниям:

химиотерапия при онкологических заболеваниях;

гематологические формы рака, такие как хронический лимфолейкоз;

период терапии препаратами, которые могут снизить иммунный ответ на вакцинацию (например, микофенолат, азатиоприн, ритуксимаб);

гемодиализ, клеточная терапия и др.

Людям, которые относятся к этой группе, рекомендуется продолжать соблюдать текущие профилактические меры предосторожности (ношение маски, соблюдение социальной дистанции, избегание людных мест и плохо вентилируемых помещений).

Основные принципы для полностью вакцинированных людей

Минимальный риск заражения отмечается во время активного отдыха на открытом воздухе. Участие в мероприятиях, проводимых в помещении, считается низким риском.

Однако в силу того, что инфицированные вариантом Delta полностью вакцинированные люди могут передавать инфекцию другим, рекомендуется носить маску в следующих случаях:

В общественных помещениях в зонах значительной или высокой передачи SARS-CoV-2.

При контактах с невакцинированными, а также с людьми с ослабленным иммунитетом и повышенным риском тяжелого заболевания (пожилой возраст, диабет, сердечные болезни, избыточный вес или ожирение).

Также продолжить соблюдать масочный режим в помещении рекомендуется всем учителям, сотрудникам, учащимся и посетителям школ, независимо от статуса вакцинации. Эти рекомендации планируется продолжить и осенью по возвращении детей к очному обучению.

При появлении симптомов COVID-19 нужно пройти тестирование и при необходимости изолироваться. В случае контакта с кем-то с подтвержденным COVID-19 или при подозрении на него необходимо пройти тестирование через 3-5 дней после контакта. В течение 14 дней после контакта или до получения отрицательного результата теста следует носить маску в общественных помещениях.

Путешествия для полностью привитых людей считаются безопасными. Однако в самолетах, автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также внутри помещений транспортных узлов США – аэропортов, вокзалов, требуется ношение маски. На открытых участках транспортных средств соблюдать масочный режим не нужно.

При въезде в США полностью вакцинированные люди должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, также через 3-5 дней после возвращения, независимо от статуса вакцинации, рекомендуется пройти тест. При этом полностью привитым людям после возвращения из международных поездок соблюдение карантина не требуется.

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