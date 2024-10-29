Чаще всего мы воспринимаем старение как постепенный процесс, однако современные исследования показывают, что организм претерпевает резкие скачки, ускоряясь в определённые моменты жизни. По данным ученых из Стэнфорда , существует два "революционных" периода, когда организм активно перестраивается, и изменения происходят быстрее, чем обычно.

"Старение не линейно - в какие-то моменты оно действительно может неожиданно ускоряться", - отмечает профессор и директор Центра геномики и персонализированной медицины при Стэнфордском университете Майкл Снайдер. В какие периоды жизни происходят самые значительные биологические изменения, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, влияют на обмен веществ и иммунитет?

Первые серьёзные изменения в возрасте 44 лет

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Первый скачок старения наступает примерно в 44 года и связан он с перестройкой организма на молекулярном уровне, что затрагивает сердце, мышцы и кожу. Снижается эффективность обмена веществ, замедляется переработка кофеина и алкоголя. В новом исследовании под руководством профессора Снайдера именно в этот период у участников наблюдались значительные изменения на молекулярном уровне.

"Возрастные изменения касаются не только внешности, но и внутренних процессов, часто остающихся незаметными для человека", - комментирует доктор Снайдер.

Для данного исследования ученые собрали и проанализировали более 135 000 веществ, таких как РНК, белки, метаболиты, липиды и бактерии, у 108 участников исследования. В возрасте около 44 лет у людей был совершенно другой набор молекул по сравнению с людьми всего лишь на несколько лет моложе.

Изменение химического состава молекул указывало на всплеск сердечно-сосудистого риска, замедление метаболизма алкоголя и кофеина и более быстрое старение кожи и мышц у участников в возрасте 44 года.

Следующий этап старения - после 60 лет

Старение ускоряется во второй раз в возрасте около 60 лет, и в этот момент тело испытывает ещё больше сложностей. Уменьшается иммунная активность, ухудшается углеводный обмен, возрастает риск диабета. Профессор эпидемиологии Колумбийского университета Эллисон Айелло отмечает, что изменения этого возраста усугубляются и социальными факторами:

"Это может быть время значительных изменений в жизни, например, отъезда детей или перемен в семейных отношениях, что влияет на рацион, социальные связи и общую активность", - отмечает Айелло.

По мнению исследовательницы, социальная и психосоциальная часть жизни людей в возрасте 60 лет влияет на скорость старения. Эксперты также отмечают нелинейность процессов старения:

"Нелинейное снижение наших биологических систем зависит в первую очередь от образа жизни и во вторую очередь от генетики и, конечно, от их взаимодействия", - отмечает доктор философии, профессор кафедры психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Элисса Эпель.

Возможно ли контролировать скорость старения?

Биологическое старение можно замедлить, - отмечают исследователи. Даже простые изменения в ежедневных привычках способны снизить скорость старения и укрепить здоровье. Снайдер призывает не недооценивать силу профилактики: "Своевременные обследования и физическая активность - ключ к тому, чтобы отодвинуть момент ухудшения здоровья и оставить биологическое старение позади".

В возрасте до 40 лет: специалисты рекомендуют уделять внимание сердечно-сосудистой системе. Проводите регулярные обследования и следите за уровнем холестерина. Дополнительно ограничьте калорийность рациона - это может защитить ДНК от возрастных изменений и замедлить старение.

В возрасте до 60 лет: силовые тренировки помогут замедлить возрастную потерю мышц. "С возрастом мышцы теряются быстрее, и для поддержания здоровья они нуждаются в регулярной нагрузке", - отмечает доктор Снайдер.

Биологический возраст и возраст по паспорту - далеко не всегда совпадающие величины. Замедлить старение можно, уделяя внимание физическим упражнениям, правильному сну и питанию. "Каждый день мы делаем выбор в пользу здоровья или его потери", - подводят итог авторы исследования.

Образ жизни может формировать биологическое старение, ведь здоровые привычки имеют накопительный эффект, позволяя жить долго и сохранять активность. Однако для этого важно начинать следить за образом жизни и здоровьем гораздо раньше самых активных периодов старения.