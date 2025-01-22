Сладкие напитки – заманчивый вкус с горькими последствиями

Предупреждения врачей об опасности употребления большого количества сахара звучат часто, угрожающе и, к сожалению, не безосновательно. В поле зрения нового исследования ученых на этот раз оказались сладкие напитки, а точнее - сахар в их составе.

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Сладость с летальным привкусом

Недавно в журнале Nature Medicine появилась публикация, в которой ученые анализируют данные, полученные в результате исследования популярных сладких напитков. Согласно новому исследованию сладкие напитки могут оставлять кислое послевкусие и влиять на смертность. "Это кризис общественного здоровья, нуждающийся в срочных действиях", – сказал старший автор исследования, доктор Дариуш Мозаффариан, кардиолог и директор Института питания и медицины при Университете Тафтса.

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Исследование проанализировало глобальные данные о потреблении подслащенных напитков во всем мире – обсервационные и рандомизированные, а также распространенность диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Создав сравнительную модель рисков, исследователи подсчитали: более 330 000 смертей ежегодно от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний происходят из-за сладких напитков.

"Подслащенные напитки (SSBs) способствуют увеличению избыточного веса и сердечно-метаболическим заболеваниям, таким как диабет 2 типа, и сердечно-сосудистым заболеваниям, как непосредственно, так и из-за увеличения веса", – говорится в отчете.

Проблема имеет широкие масштабы и затрагивает не одну страну. Заложниками ситуации стали 184 страны мира. Самое острое положение в Латинской Америке и Карибском бассейне, где наблюдается наибольшее количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с употреблением напитков, и в Африке к югу от Сахары, где также было больше всего случаев диабета 2 типа из-за сладких напитков.

Кроме влияния сладких напитков на состояние здоровья, исследователи изучали, кто больше всего пострадал от их потребления. "Спектр внимания сосредотачивался на молодых взрослых мужчинах с высшим образованием", - говорит Тоби Смитсон, зарегистрированный диетолог, сотрудник Академии питания и диетологии, старший менеджер по вопросам питания и оздоровления в Американской диабетической ассоциации.

"Пора обратить внимание на эти трагические страдания, которые можно предотвратить, и предпринять первоочередные действия", – отметил доктор Мозаффариан.

Почему жидкий сахар так быстро действует?

Ответ на этот вопрос прост и трагичен одновременно. По словам автора исследования, сахар из жидкостей быстрее поступает в кровь. "Благодаря своей жидкой форме сладкие напитки быстро потребляются и перевариваются – это приводит к снижению насыщения, более высокому потреблению калорий и увеличению веса. Высокие дозы глюкозы, которые быстро усваиваются, активируют инсулин и другие регуляторные пути, что может привести к образованию висцерального жира, резистентности печени и скелетных мышц к инсулину и увеличению веса.

Высокие дозы быстро усваиваемой фруктозы непосредственно активируют синтез жира в печени, что приводит к эктопическому отложению жира и метаболической дисфункции в печени и мышцах. Чрезмерное ожирение и метаболическая дисфункция активируют воспалительные цитокины и увеличивают риск гипертонии, дислипидемии и диабета. Все эти факторы риска ускоряют атеросклероз и нестабильность бляшек, способствуя ишемическим сердечно-сосудистым событиям. Следовательно, как прямые, так и вызванные ожирением эффекты SSBs имеют значение для оценки их влияния на здоровье", – отмечено в экспертном отчете.

Нельзя утверждать в абсолюте, что сладкие напитки вызывают диабет и сердечно-сосудистые заболевания – еще много неучтенных данных. Но, собранная и проанализированная информация позволяет оценивать их негативное влияние на состояние здоровья. "Признание сладких напитков вредными для здоровья имеет смысл, поскольку много исследований показали связь между такими напитками и плохим влиянием на здоровье", – сказал доктор Мозаффариан.

В сладких напитках находятся "пустые калории" – калории без каких-либо пищевых преимуществ. Они являются источником быстродействующих углеводов, попадающих в кровь и быстро повышающих уровень сахара в крови.

"Этот пустой сахар в жидком виде даже более вреден, чем содержащийся в десертах или сладких продуктах. Жидкий сахар быстрее усваивается в пищеварительной системе, поскольку не требует тех же процессов расщепления, что и твердая пища. Твердый сахар часто входит в состав продуктов, содержащих другие питательные вещества, такие как клетчатка, белки и жиры", – сказала Сюзанна Янзи, докторант по эпидемиологии питания Лундского университета в Швеции. По ее словам, эти питательные вещества замедляют пищеварение, то есть высвобождение сахара в кровь происходит постепенно.

Жиры, клетчатка и белки в твердой пище оставляют более длительное ощущение сытости. Жидкий сахар часто не насыщают, не дает полноценного ощущения сытости. Это может привести к нарушению регуляции аппетита и употреблению слишком большого количества калорий.

"Различные источники добавленного сахара также отличаются по моделям потребления, что может дополнительно объяснить, почему они по-разному ассоциируются с риском сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает Янзи.

Альтернативные подсластители – выход или опасность?

Доктор Мозаффариан считает, что сахар можно заменить другими подсластителями – возможно, они могут быть лучше, но это не выход. "Большое количество исследований показало, что и натуральные, и искусственные низкокалорийные подсластители могут нанести вред здоровью. Поэтому их следует рассматривать в качестве краткосрочной, менее вредной альтернативы, но не долгосрочного решения", – сказал он.

Искусственные подсластители могут быть хорошей заменой в умеренных количествах для людей с диабетом, которые, возможно, привыкли к сладким напиткам. Но, вместо того, чтобы полагаться на искусственные подсластители доктор Мозаффариан рекомендует полностью перейти на несладкие напитки, такие как минеральная вода, несладкий чай или кофе, обычная вода.

Гидратация важна для контроля артериального давления, уровня сахара в крови, внутренней температуры и пищеварения. Лучший увлажняющий напиток – это вода.