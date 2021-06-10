Смешивание вакцин от COVID-19: что известно о безопасности и эффективности

Из-за нехватки вакцин от COVID-19 и непредвиденных нежелательных явлений некоторые страны стали применять непроверенную стратегию: использовать разные прививки для введения первой и второй дозы.

Сейчас Канада и несколько европейских стран для некоторых групп пациентов вместо AstraZeneca рекомендуют использовать другую доступную вакцину для второй дозы. Согласно ранним данным, такой подход, который возник в качестве вынужденной меры, может действительно иметь положительные последствия.

Исследования

При проведении трех недавних исследований было установлено, что при использовании в качестве первой дозы препарата AstraZeneca, а второй – Pfizer/BioNTech, происходит формирование сильного иммунного ответа. Такие выводы были сделаны на основании анализов крови. Два исследования также предполагают, что смешанная реакция на комбинацию вакцин не будет уступать защите, как после полной вакцинации Pfizer/BioNTech, признанной на сегодняшний день одной из самых эффективных от COVID-19.

Пока тестировалось лишь небольшое число комбинаций. По словам специалиста по клиническим исследованиям в Институте здоровья Карлоса III Кристобаля Бельда-Иньеста, этот подход открывает новые перспективы для многих стран. Это означает, что нет необходимости резервировать дозы конкретных вакцин для второй прививки.

В проведенном в Испании исследовании, охватывавшем 448 человек, изучалась эффективность и безопасность следующей схемы: AstraZeneca, через 8 недель – Pfizer/BioNTech. Согласно полученным данным, количество нежелательных явлений было небольшим. Через две недели после второй вакцины был выявлен устойчивый иммунный ответ.

Есть сведения из университетской больницы Шарите в Берлине, где врач-инфекционист Лейф Эрик Сандер и его коллеги обнаружили сопоставимые результаты уровней пиковых антител в двух группах: вакцинация комбинацией AstraZeneca и Pfizer/BioNTech с перерывом 10–12 недель и стандартная полная вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech. При этом число побочных эффектов не увеличилось.

Также обнадеживающими они считают данные о лучшей реакции Т-клеток на спайк у группы из комбинированной вакцинации, чем у полностью вакцинированных только Pfizer/BioNTech. Кроме того, Т-клетки могут усиливать реакцию антител, а также помогают избавить организм от уже инфицированных клеток. Сопоставимые результаты получила команда, проводившая небольшое исследование в Ульме, Германия.

За счет чего иммунный ответ может усиливаться

Благодаря сочетанию двух типов вакцин иммунная система получает несколько способов распознать патоген. По словам Сандера, мРНК-вакцины хорошо индуцируют ответ антител, в то время как векторные препараты лучше вызывают реакцию Т-клеток. Эксперт по вакцинам из Оксфордского университета Мэтью Снейп имеет схожее мнение и считает комбинацию вакцин многообещающей.

Описанные исследования не могут оценить реальную защиту от COVID-19. Для этого нужны полноценные исследования, охватывающие большие группы людей и продолжительный период времени, позволяющий оценить количество заразившихся и заболевших. Считается, что измерения антител и Т-клеток, на которые опираются исследования, соответствуют реальной защите, однако исследования должны быть продолжены для определения надежности этих данных.

Снейп с коллегами изучают восемь вариантов вакцины, в контрольных группах находится примерно по 100 человек. В группах чередуется порядок введения доз – AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, а также изменяется интервал между введениями. Сейчас они расширили программу и включили в нее в качестве второй дозы мРНК-вакцину Moderna и препарат Novavax, напрямую доставляющий спайковый белок.

Уже сейчас изменения в программе вакцинации сделали многие страны, включая Данию, Испанию, Норвегию, Канаду, Германию, Францию. Также для того, чтобы вакцинировать как можно больше людей и нивелировать негативный эффект от неравенства в глобальном доступе к вакцинам от COVID-19, в изучение важно включить вакцины, широко используемые за пределами Европы, например, производимые китайскими компаниями Sinovac и Sinopharm.

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