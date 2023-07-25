Смотреть страху в глаза: как ветераны войны преодолевают ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство - кажется, эти слова громче грома для тех, кто здесь и сейчас проживает ужасы войны. Воины ЗСУ ежедневно сталкиваются с травмирующими событиями, переживая сильнейшие эмоциональные стрессы и физическую боль. И чаще всего они возвращаются из поля боя не только физически ранеными, но и психологически подавленными.

Навязчивые мысли, ночные кошмары, депрессия и гнев, проблемы в отношениях с близкими, алкоголизм и наркомания: пациенты с ПТСР лишь с помощью специальной терапии и профессионалов могут возвращаться к нормальной жизни. Готова ли к этому наша страна? О чем говорит международный опыт? Как справлялись с ПТСР ветераны войны, которые пережили несколько войн?

Бей, беги, замри!

"Бей, беги, замри!", - именно так реагирует наша психика в стрессе и панике, перешагивая из активных хаотичных действий до бега и отрицания реальности. Хоть природа и наделила нашу психику защитными механизмами в стрессовых ситуациях, но не предусмотрела той жестокой реальности, которая открывается на поле боя.

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Потеря близких и имущества, частые переезды и адаптация: после начала полномасштабной войны в Украине большинство украинцев постоянно в зоне риска развития ПТСР. Но больше всего от него страдают ветераны войны. Американские психологи и ученые изучали ПТСР на примере ветеранов войны, которые прошли войны в Ираке, Персидском заливе, во Вьетнаме и Корее, а также Вторую мировую войну.

Риск посттравматического стрессового расстройства у ветеранов войны трижды больше, чем у гражданских лиц. На уровень ПТСР влияет политика страны, связанная с войной, место военных действий и тип врага, с которым приходится иметь дело.

Еще одна распространенная причина ПТСР, по мнению ученых, - военная сексуальная травма. Это любое сексуальное домогательство или насилие, которое происходило во время службы в армии.

Сильные, внезапные эмоциональные реакции на простые вещи, чувство гнева, раздражения и подавленности, бессонница, депрессия, проблемы с алкоголем и наркотиками, психологические проблемы в отношениях с близкими людьми и окружающими - это самые распространенные признаки ПТСР. Самостоятельно преодолеть подобные состояния человек не может. Лишь с помощью профессиональных психологов и специальной медикаментозной терапии пациенты с ПТСР могут вернуться к нормальной жизни.

Игра в прятки: загадочный ПТСР

Через несколько недель или месяцев после пережитых психологических травм, контузий и шока большинство людей начинают чувствовать себя лучше. Но если по истечении этого времени человек все еще находится в сильнейшем депрессивном и тревожном состоянии, у него может быть посттравматическое стрессовое расстройство.

Уникальность ПТСР в том, что каждый переживает его по-разному. Иногда симптомы могут проявиться через несколько месяцев или даже лет после события. А бывают случаи, когда они могут периодически появляться и исчезать в течение нескольких лет, - говорят психологи.

Существует 3 основных типа симптомов посттравматического стрессового расстройства: нежелательные воспоминания и кошмары, негативные эмоции и чувства, чувства на грани. Пациент может боротьсяс неприятными воспоминаниями о событии или кошмарами.

Эти воспоминания могут казаться очень реальными и пугающими. Для некоторых людей этот опыт настолько яркий, что кажется, что это событие происходит снова и снова. Это называется флешбек . Майор Армии США Джошуа Брэндон, который участвовал в военных действиях в Ираке 2023 г. делиться своим опытом:

"Я помню, как ехал по Теннесси, и за чьим-то домом увидел яму для сжигания отходов. И, наверное, на добрых 2 минуты я вернулся в Ирак. Мой адреналин просто зашкаливал."

Избегать все, что напоминает о событии

Психологи, которые работают с пережившими войну пациентами с ПТСР, рекомендуют для терапевтических целей сначала избегать определенных людей и любых ситуаций, которые напоминают о травме и военных действиях. Психологи также утверждают: у человека с ПТСР может быть больше негативных мыслей и чувств, чем до события.

"Я начал избегать людей . Я даже очень долго избегал своих друзей, с которыми ездил в Ирак, потому что знал, что если начну с ними разговаривать, то начну вспоминать то, что произошло", - говорит ветеран войны в Ираке Валери Овалье.

Иногда ветераны борются со стыдом или виной по поводу самого травмирующего события. Например, некоторые люди могут беспокоиться о том, что они могли бы сделать больше, чтобы помочь другим или предотвратить событие.

Пациент с посттравматическим стрессовым расстройством часто чувствует грусть или оцепенение, день за днем теряя интерес к вещам, которые раньше ему нравились, например к общению с друзьями и семьей. Ему может быть трудно чувствовать или выражать счастье и другие положительные эмоции. Ветеран Вьетнамской войны (1965-1969 гг.), сержант Эдвард Балдисари делиться:

"Я думал, что я бесполезен. У меня не было друзей. Все мои отношения закончились. Я пил, как дурак. У меня не было никаких увлечений, все, что мне нравилось, просто исчезло… И так было годами."

"Не ждите, пока почувствуете себя готовым": терапия ПТСР

Люди с посттравматическим стрессовым расстройством часто чувствуют себя на нервах, будто им трудно расслабиться. Ощущение, что вы всегда в состоянии повышенной готовности, мещает спать или концентрироваться на вещах, которые нужно делать каждый день.

Наиболее эффективным методом лечения ПТСР является терапия, ориентированная на травму, - говорят психологи. Сосредоточение внимания на своих воспоминаниях может показаться пугающим, но повторное переживание травмы с помощью профессионала, может оказать сильнейшее терапевтическое действие.

Американский клинический психолог Рон Акьерно работает с огромным количеством ветеранов войны с ПТСР. Он отмечает, что большинство пациентов ждут того самого момента, "когда будут готовы к лечению". Но этот момент никогда не настанет, - отмечает врач:

"Если вы чувствуете боль, вы готовы к лечению. Если вы не можете делать то, что делали до того, как служили своей стране, вы готовы к лечению. Если ваша свобода была ущемлена, уменьшена, ограничена из-за того, что вы боролись за нашу свободу, вы готовы к лечению. Не ждите, пока почувствуете себя готовым", - отмечает доктор Акьерно.

Наряду с длительной психологической помощью пациентам с ПТСР также рекомендована медикаментозная терапия с помощью антидепрессантов. Психотропные препараты помогают повысить уровень химических веществ в мозге, благодаря чему пациенты чувствуют себя гораздо лучше. Для преодоления ПТСР также рекомендован медицинский каннабис, который в отличии от антидепрессантов, имеет меньше побочных действий.

Тысячи украинских воинов ежедневно получают тяжелые ранения и переживают сильнейшие психологические потрясения, рискуя своей жизнью и здоровьем ради нашей свободы. Готова ли Украина к реабилитации ветеранов войны с ПТСР? Мы не знаем, сколько еще будет длится война. Это все еще непредсказуемо. Но совершенно ясно одно - дальше что-то будет, и пора уже сегодня думать о будущем.