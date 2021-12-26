Заготовка для ребенка, свой алкоголь и абсолютный слух: неожиданные факты о человеческом теле

Человеческое тело скрывает в себе множество занимательных тайн. Не все знают, что наш организм способен синтезировать алкоголь, а кишечник даже имеет свою нервную систему.

Издание Лайфхакер рассказало о 8 необычных фактах, касающихся особенностей тела человека.

Даже у тех, кто никогда в жизни не употреблял спиртное, в организме все равно присутствует этиловый спирт. Он производится в процессе переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте, благодаря находящимся там микроорганизмам.

Также незначительное количество этанола синтезируется, когда наши клетки перерабатывают глюкозу. Этот побочный продукт жизнедеятельности организма называется эндогенным алкоголем.

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Обычно его уровень в нашей крови не превышает 0,18 промилле, потому опьянеть от него почти невозможно. Однако существуют и исключения, а именно редкое заболевание, еще называемое "синдром автопивоварни".

У людей, страдающих этим недугом, организм производит алкоголь сверх норм. Причина этого в том, что баланс внутренней микрофлоры был нарушен и количество бактерий в кишечнике значительно возросло. Даже не употребляя спиртное, такие люди испытывают все негативные последствия алкоголизма. Обычно они жалуются на головные боли, отсутствие концентрации и даже вспышки агрессии.

К счастью, существуют методики лечения этого синдрома. Обычно медики выписывают курс антибиотиков и противогрибковых средств, стабилизирующих внутреннюю микрофлору организма. Также пациентам рекомендуют снизить употребление сахара и увеличить количество белка в рационе.

Человеческие легкие состоят из около 700 млн крошечных пузырьков, называемых альвеолами. Именно они добывают воздух из кислорода, который мы вдыхаем и транспортируют его в кровь.

Интересный факт, если извлечь из тела весь слой ткани с альвеолами, то его можно будет растянуть настолько, чтобы укрыть целый теннисный корт. Секрет в том, что альвеолы очень эластичны. Их общая площадь колеблется от 30 м² при выдохе до 100 м² при вдохе воздуха.

Размеры действительно впечатляют, особенно сравнивая ее с площадью кожи, которая составляет всего от 1,5 до 2,3 м² и зависит от роста человека.

Можно подумать, что самым тяжелым органом в теле человека является сердце, мозг или кишечник, но на самом деле этот титул достался коже. Оказывается, вместе с подкожной клетчаткой она может составлять около 17% от массы тела и весить до 10 кг.

Второе и третье место достались печени и мозгу, но их масса значительно меньше. Вес мозга может достигать 1,6 кг, а вот печень может весить до 1,8 кг.

Существует довольно распространенный миф, что абсолютный слух – это нечто близкое к суперсиле, которой владеют единичные композиторы и музыканты. Якобы абсолютный слух встречается только у одного из 10 тысяч человек.

Именно об этом говорили устаревшие исследования, опубликованные в журнале Американского акустического общества. Однако позже подобные утверждения были опровергнуты.

Ученые доказали, что это довольно распространенное явление, которое встречается примерно у одного человека из 25. Это не означает, что мир переполнен талантливыми композиторами, но такие люди с легкостью различают ноты и обладают отличными способностями к музыкальному искусству.

Представители человечества, как и все млекопитающие, обладают способностью потеть, производить ушную серу и грудное молоко. Всем очевидна разница между этими веществами, но с точки зрения эволюции, все это специфические разновидности пота.

Известно, что молоко выделяется из сосков, чтобы детям удобнее было его потреблять, но так было не всегда. Еще 187 млн лет назад молоко выделялось таким же образом, как и пот, а малыши просто его слизывали. Постепенно эти железы эволюционировали в свое современное состояние.

В ушах потовые железы тоже эволюционировали в церуминозные железы. В процессе секреции они выделяют вещество, которое смешивается с кожным салом и отмершими клетками кожи. Вместе эти компоненты образуют серу, защищающую барабанные перепонки человека.

Хотя это часть школьной программы по биологии, но следующий факт шокирует многих людей. До определенного этапа развития эмбрион не имеет выраженных мужских или женских половых признаков. То есть, до 9 недели у людей нет полового разделения, поэтому мальчики и девочки развиваются из одной "заготовки".

Так как у мальчиков половые признаки расположены снаружи, остаются некоторые следы от той же "заготовки". К ним относят простатическая маточка и промежностный шов.

Развитие эмбриона без определенного пола также объясняет наличие сосков не только у женщин, но и у мужчин, носящих скорее рудиментарный характер.

Еще из школы всем известно об очень сложной нервной системе человека. Посредством спинного мозга контролируются миллионы нервных окончаний по нашему телу.

Интересно, что спинномозговая система состоит из 100 млн нейронов, а нервная система кишечника имеет в 5 раз больше этих клеток. При развитии эмбриона эти две системы формируются в одном месте, но затем одна из них постепенно опускается вниз.

Ее называют энтеральной и она выполняет чрезвычайно важную функцию в нашем теле – регулирует прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт и отвечает за ее усвоение организмом.

Есть еще один интересный факт, связанный с энтеральной системой. Дело в том, что в ней больше нейронов, чем в мозгу у домашней кошки.

Группа исследователей сделала впечатляющее открытие – некоторые млекопитающие способны усваивать кислород через задний проход. Были проведены опыты на мышах и морских свинках. Им ректально вводили дозы O2 через анальные зонды и организм успешно потреблял его.

Но самое интересное, как отметил исследователь Рю Окабе из Токийского медицинского и стоматологического университета, что люди, возможно, тоже способны на подобное. Он объясняет, что прямая кишка имеет много кровеносных сосудов. Именно это позволяет кислороду довольно легко попадать прямо в кровь.

Метод еще нуждается в исследовании, ведь существует вероятность, что часть кислорода, введенного ректальным путем, может отбираться бактериями, находящимися в кишке. Однако подобный метод "дыхания" имеет широкие перспективы в будущем.

Доставка кислорода ректальным путем сможет облегчить жизнь пациентам, страдающим дыхательной недостаточностью или пневмонией.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи развлекательного сервиса Reddit собрали самые интересные и малоизвестные факты об организме человека Которые могут стать настоящим открытием.