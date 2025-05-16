Фаворит акушеров и неврологов

Тивортин – препарат, который часто назначают беременным женщинам и пациентам с неврологическими нарушениями. Официально он относится к препаратам на основе аргинина, аминокислоты, участвующей в синтезе оксида азота – вещества, влияющего на тонус сосудов. Теоретически это должно улучшать кровообращение и оказывать широкий терапевтический эффект. Но насколько обоснованы такие назначения?

Что в составе?

Тивортин – это аргинин, соединенный с аспартатом, плюс наполнители для улучшения вкуса и консистенции. Позиционируют его как средство для коррекции эндотелиальной дисфункции, лечения сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений беременности. Препарат выпускается в виде раствора для перорального и внутривенного введения, имеет карамельный аромат и сладковатый привкус, что делает его приятным в употреблении.

Что говорят научные данные?

Рассмотрим факты:

PubMed по запросу Tivortin выдает всего несколько статей, большинство из которых – украинского происхождения, без рандомизированных клинических исследований. Это означает, что мировая наука о нем почти не знает. По запросу Arginine получаем тысячи научных публикаций.

Однако важные детали:

Признан полезным для истощенных пациентов в критических состояниях (сепсис, травмы).

Суточная потребность здорового человека – 6 г аргинина.

Дополнительный лечебный эффект наблюдается при дозах 20+ г в сутки.

в сутки. Тивортин содержит всего 4,56 г аргинина в максимальной суточной дозе (8 ложек) .

в максимальной суточной дозе . То же количество аргинина можно получить из 130 г арахиса или 85 г тыквенных семечек.

Почему Тивортин не получил широкого распространения в развитых странах?

Тивортин не зарегистрирован и не входит в медицинские протоколы лечения в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. В официальных рекомендациях таких организаций, как FDA (США), EMA (ЕС), NICE (Великобритания), Health Canada, нет ни одного упоминания о нем. Его не применяют в международных клинических рекомендациях по лечению сердечно-сосудистых или неврологических заболеваний. Это означает, что доказательной базы для его использования просто не существует.

Почему его активно назначают в Украине?

Основные причины:

Лоббирование фармацевтических компаний. Тивортин производится в Украине, и его активное продвижение – часть бизнес-интересов.

Тивортин производится в Украине, и его активное продвижение – часть бизнес-интересов. Отсутствие контроля за доказательной медициной. В украинских протоколах лечения много препаратов, эффективность которых не доказана.

В украинских протоколах лечения много препаратов, эффективность которых не доказана. Коррупционные схемы. Назначение пациентам ненужных лекарств приносит прибыль не только производителям, но и врачам и медицинским учреждениям.

Назначение пациентам ненужных лекарств приносит прибыль не только производителям, но и врачам и медицинским учреждениям. Традиция слепого назначения. Многие врачи назначают Тивортин "по привычке", так как так делали их коллеги.

Доказательная медицина: Cochrane Review

Результаты обзоров:

​Хотите аргинин? Съешьте горсть арахиса – дешевле, вкуснее и без карамельного привкуса сомнительного происхождения. Доказательная медицина говорит: Тивортин – это не чудо-препарат, а очередной мыльный пузырь на фармацевтическом рынке, который с удовольствием покупают пациенты, не вникая в научные данные. А фармкомпании? Они просто наблюдают за этим со стороны, зарабатывая.

Доказательная медицина – это не только здоровье, но и спасение кошелька от ненужных трат!