Тивортин: польза или маркетинговый ход? Разбираем факты
Фаворит акушеров и неврологов
Тивортин – препарат, который часто назначают беременным женщинам и пациентам с неврологическими нарушениями. Официально он относится к препаратам на основе аргинина, аминокислоты, участвующей в синтезе оксида азота – вещества, влияющего на тонус сосудов. Теоретически это должно улучшать кровообращение и оказывать широкий терапевтический эффект. Но насколько обоснованы такие назначения?
Что в составе?
Тивортин – это аргинин, соединенный с аспартатом, плюс наполнители для улучшения вкуса и консистенции. Позиционируют его как средство для коррекции эндотелиальной дисфункции, лечения сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений беременности. Препарат выпускается в виде раствора для перорального и внутривенного введения, имеет карамельный аромат и сладковатый привкус, что делает его приятным в употреблении.
Что говорят научные данные?
Рассмотрим факты:
- PubMed по запросу Tivortin выдает всего несколько статей, большинство из которых – украинского происхождения, без рандомизированных клинических исследований. Это означает, что мировая наука о нем почти не знает.
- По запросу Arginine получаем тысячи научных публикаций.
Однако важные детали:
- Признан полезным для истощенных пациентов в критических состояниях (сепсис, травмы).
- Суточная потребность здорового человека – 6 г аргинина.
- Дополнительный лечебный эффект наблюдается при дозах 20+ г в сутки.
- Тивортин содержит всего 4,56 г аргинина в максимальной суточной дозе (8 ложек).
- То же количество аргинина можно получить из 130 г арахиса или 85 г тыквенных семечек.
Почему Тивортин не получил широкого распространения в развитых странах?
Тивортин не зарегистрирован и не входит в медицинские протоколы лечения в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. В официальных рекомендациях таких организаций, как FDA (США), EMA (ЕС), NICE (Великобритания), Health Canada, нет ни одного упоминания о нем. Его не применяют в международных клинических рекомендациях по лечению сердечно-сосудистых или неврологических заболеваний. Это означает, что доказательной базы для его использования просто не существует.
Почему его активно назначают в Украине?
Основные причины:
- Лоббирование фармацевтических компаний. Тивортин производится в Украине, и его активное продвижение – часть бизнес-интересов.
- Отсутствие контроля за доказательной медициной. В украинских протоколах лечения много препаратов, эффективность которых не доказана.
- Коррупционные схемы. Назначение пациентам ненужных лекарств приносит прибыль не только производителям, но и врачам и медицинским учреждениям.
- Традиция слепого назначения. Многие врачи назначают Тивортин "по привычке", так как так делали их коллеги.
Доказательная медицина: Cochrane Review
Результаты обзоров:
- Нет доказательств, что аргинин улучшает состояние пациентов с инсультом.
- Нет доказательств, что аргинин предотвращает преэклампсию или ее осложнения.
- Нет доказательств, что аргинин повышает женскую фертильность.
- Нет доказательств, что аргинин помогает в профилактике и лечении послеродовой гипертензии.
Хотите аргинин? Съешьте горсть арахиса – дешевле, вкуснее и без карамельного привкуса сомнительного происхождения. Доказательная медицина говорит: Тивортин – это не чудо-препарат, а очередной мыльный пузырь на фармацевтическом рынке, который с удовольствием покупают пациенты, не вникая в научные данные. А фармкомпании? Они просто наблюдают за этим со стороны, зарабатывая.
Доказательная медицина – это не только здоровье, но и спасение кошелька от ненужных трат!