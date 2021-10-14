ТОП растительных препаратов с недоказанной эффективностью, популярных в Украине

Недавно Центр противодействия коррупции завершил изучения рынка сомнительных препаратов в Украине за 2020 г. Анализ проводился совместно с экспертами из медицинской сферы.

Полученные данные представлены в отчете, помимо цифр, исследователи старались понять причины, по которым в прошлом году украинцы потратили почти 14 млрд гривен на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это более 25% от всех средств, потраченных на препараты. Среди этих лекарств есть те, что часто назначаются врачами, а также закупаются больницами.

Лекарственными средствами (ЛС) с недоказанной или сомнительной эффективностью – фуфломицинами, называют препараты, по которым нет качественных исследований, систематического обзора либо метаанализа, подтверждающих их эффективность, размещенных в публичном доступе.

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При составлении отчета был проанализирован большой массив информации, включая регистрацию препаратов в США или ЕС и наличие в Ориентировочном перечне основных ЛС (20 издание), который разрабатывается ВОЗ.

Также проверялось включение препаратов в клинические руководства:

МОЗ Украины.

NICE – The National Institute for Health and Care Excellence, Национальный институт здоровья и совершенства помощи Великобритании.

IDSA – Infectious Diseases Society of America, Медицинская ассоциация, объединяющая специалистов США в области инфекционных заболеваний.

NIH – National Institutes of Health, Департамент здравоохранения США, ответственный за исследования проблем здравоохранения и биомедицины, объединяет 27 институтов и исследовательских центров.

NGC – National Guideline Clearinghouse, База данных научно обоснованных руководств по клинической практике и связанных с ними документов.

Исследований растительных препаратов недостаточно для подтверждения их эффективности, и особенности их воздействия на организм предсказать трудно. Поэтому эти лекарства практически отсутствуют в современных рекомендациях по лечению. Суммарно в прошлом году украинцы потратили на фитопрепараты 2 242 392 728 грн.

Препарат, предназначенный для комплексного лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Выпускается Бионорика СЕ/Bionorica SE.

В состав входит: трава золототысячника, корни любистка (Levіstіcum offіcіnale), листья розмарина лекарственного (Rosmarіnus offіcіnalіs).

Препарат, применяемый при ЛОР-заболеваниях.

Выпускается Бионорика СЕ/Bionorica SE.

В состав входит: цветки первоцвета, корни горечавки (Gentіana), листья шалфея лекарственного, трава вербены, цветки бузины черной.

Назначается при инфекциях мочевыводящих путей и почек, дискинезии желчных путей, желчекаменной болезни, для профилактики образования конкрементов после их удаления.

Выпускается корпорацией "Артериум" ("Киевмедпрепарат", "Галичфарм").

В состав входит: трава душицы, масло мяты перечной, пихтовое масло, плоды моркови дикой, шишки хмеля.

Препарат с седативным действием.

Выпускается "Софарма", "Фитофарм", "Виола", "Юнифарма", "Артериум" и др.

В состав входит: корневища с корнями валерианы лекарственной.

Препарат показан при функциональных расстройствах деятельности сердечно-сосудистой системы.

Выпускается "Фитофарм", "Виола", "Лубныфарм", Vishpha, "Червона зірка", "Здоровье" и др.

В состав входит: плоды боярышника.

Препарат оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, болеутоляющее, антисептическое, потогонное, желчегонное действие.

Выпускается "Лектравы", "Лубныфарм", "Виола", "Червона зірка", "Юнифарма" и др.

В состав входит: цветки ромашки.

Местный препарат, применяемый для лечения болезней горла, назначается при бронхиальной астме, кашле, охриплости, бронхите.

Выпускается Alpen Pharma AG.

В состав входит: исландский мох.

Препарат, применяемый при острых и хронических воспалениях околоносовых пазух носа.

Выпускается Бионорика СЕ/Bionorica SE.

В состав входит: цветки первоцвета, корни горечавки (Gentіana), цветки бузины черной, трава вербены, трава щавеля.

Применяется в урологии для лечения болезней предстательной железы.

Выпускается Berlin-Chemie AG.

В состав входит: плоды пальмы карликовой (Serenoa repens).

Как указывается в обзоре, деньги на фитопрепараты без доказанной эффективности тратят не только рядовые украинцы, их также закупает и государство. Так, в 2020 г. на закупку растительных лекарственных средств было потрачено 5 800 000 грн.

В условиях ограниченных государственных ресурсов на закупку жизненно необходимых лекарств, такие затраты в большинстве случаев можно расценивать как неэффективные и даже сомнительные.