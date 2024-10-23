Топ-5 советов для долголетия

Долголетие – это не только увеличение продолжительности жизни, но и поддержание здоровья, энергии и независимости на протяжении многих лет. Несмотря на многие аспекты современной жизни, которые не всегда подвластны нашему контролю, эксперты считают, что есть ряд привычек, которые могут помочь жить дольше и лучше.

Гериатры часто делятся своими стратегиями для поддержания здоровья, от регулярных упражнений и сокращения калорий до активной социальной жизни. Но какие привычки действительно работают? Мы собрали советы от признанных экспертов по долголетию, которые делятся своим личным опытом и научными данными.

"Я занимаюсь спортом каждый день"

Регулярные физические нагрузки – ключевой элемент в борьбе за долголетие, - уверены эксперты. Профессор молекулярной биологии Ратгерском университете Моника Дрисколл отмечает важность ежедневного движения:

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"Я занимаюсь спортом каждый день", – говорит она. Её режим включает 45-минутные пробежки, силовые тренировки и плавание. "Это помогает поддерживать метаболизм, улучшает сон и продлевает здоровую жизнь", – добавляет она.

Исследования показывают, что даже 15 минут физической активности в день могут снизить риск смерти. Важно начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузки.

"Я поддерживаю социальные связи"

Одиночество может негативно сказаться на долголетии, тогда как крепкие социальные связи могут увеличить ваши шансы на долгую жизнь на 50%. Гериатр и директор когнитивного здоровья в Тихоокеанском институте неврологии Скотт Кайзер считает общение важным аспектом своего здоровья:

"Я уделяю внимание своим социальным связям, – говорит он. – Если чувствую одиночество, стараюсь выходить на связь с друзьями, как будто утоляю жажду водой". Он также рекомендует заводить новые знакомства и быть открытым к общению.

"Я чередую упражнения"

Линда Эрколи, исполняющая обязанности директора Центра долголетия Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, считает, что для оптимального здоровья важно разнообразие в физических нагрузках:

"Долгое время я занималась только бегом, и это привело к дисбалансу в мышцах, – признаётся она. – Разнообразие в упражнениях помогает поддерживать все группы мышц и предотвращает травмы".

Медицинские рекомендации подтверждают важность сочетания аэробных и силовых тренировок для улучшения общего состояния здоровья и снижения риска падений у пожилых людей.

"Я практикую циклы диеты, имитирующей голодание"

Профессор геронтологии в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго разработал диету, которая имитирует голодание. Ученый практикует .

"Я придерживаюсь 12-часового режима питания - с 9 утра до 9 вечера. И провожу два-три цикла диеты, имитирующей голодание, в год", - рассказал Лонго.

Диета, имитирующая голодание, - это план питания с низким содержанием калорий, белков и углеводов и высоким содержанием ненасыщенных жиров. Она рассчитана на соблюдение в течение четырех-семи дней. Однако перед началом подобной диеты Лонго рекомендует проконсультироваться с врачом, поскольку она не всем подходит.

"Я следую многостороннему подходу": управление стрессом

Эрколи также подчеркивает важность комплексного подхода к здоровью: "Здоровый образ жизни, регулярные упражнения и снижение стресса – ключевые элементы долголетия", – говорит она.

Чтобы уменьшить стресс, она советует уделять время отдыху, медитации и расслабляющим активностям, таким как садоводство или чтение.

Исследования показывают, что хронический стресс может сократить продолжительность жизни, а эффективное управление им помогает улучшить физическое и психическое здоровье.

Долголетие - это больше, чем просто продолжительность жизни. Это способность прожить каждый день с энергией, радостью и здоровьем. Упражнения, поддержание социальных связей, разнообразие физических нагрузок, соблюдение подходящей вам диеты и управление стрессом - это эффективные инструменты, которые поддерживают хорошее самочувствие, помогая качественно продлить жизнь.