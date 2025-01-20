Edem – как завышенные цены превращают лечение в бизнес

Они называют себя "Страной Edem" и "Раем". Однако цены в Edem совсем не райские. Действительно ли стоят предлагаемые услуги объявленной цены?

Edem Resort Medical & SPA позиционирует себя как первый медицинский курорт Украины премиум-класса. После внимательного изучения программы, предлагаемой данным заведением, становится очевидно, что от "премиум-класса" здесь присутствуют только высокие цены. Стоимость предлагаемых услуг неоправданно завышена в десятки раз, при этом отсутствуют разъяснения касательно части услуг. Так, стоит только догадываться, что включает в себя "Детокс-комплекс". Либо что именно скрывается за позицией "Биоэнергетическая диагностика и коррекция" – неужели те самые практики альтернативной медицины, использующие псевдонаучную концепцию "биоэнергии" и "биополя"? При этом утверждается, что эта программа базируется на научно-доказательных подходах, а, как известно, объективные исследования указывают на отсутствие эффективности "биоэнергетики".

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Детально разобрав программу "Восстановление и выявление рисков заболеваний", становится очевидно, что никаких уникальных предложений данная программа не предусматривает. Напротив, согласной этой программе с клиента готовы взять почти 100 000 гривен за "обследования и восстановления" стандартными методами вперемешку с антинаучными. Отдельно за каждую конкретную процедуру цена не указана, что также снижает доверие к данной организации.

Главная страница сайта Edem Resort Medical & SPA выглядит очень патриотично, но в то же время чрезвычайно завышенный прайс явно противоречит любви к родине и ее народу. Особенно цинично такие цены выглядят во время полномасштабной войны. Многие процедуры (в частности, консультацию, осмотр, рекомендации, анализ белкового обмена, маркеры воспаления, печеночные и почечные пробы и т.д.) можно получить у своего семейного врача бесплатно либо как минимум в десять раз дешевле. Так, разделив стоимость программы на количество услуг, входящих в нее, мы получаем сумму около 4700 гривен за одну позицию. Даже в ведущих частных клиниках такой check-up организма обходится в разы дешевле – стоит лишь открыть сайты и сравнить цены. При этом на сайтах клиник вы легко найдете информацию о квалификации каждого конкретного специалиста, подтвержденную сертификатами, лицензиями и т.д. На сайте Edem приведены лишь скудные общие данные об одном человеке – главном враче, да и они не подкреплены сертификатами. Данных об остальном персонале просто нет. При этом на сайте упорно повторяется о "команде врачей-кураторов" и об абстрактных "авторских методиках лечения" без какой-либо конкретики. Следовательно, невозможно знать, кому клиент доверяет свое здоровье, кто будет проводить обследование и процедуры.

Таким образом, чтобы пройти ежегодный check-up организма и получить адекватные рекомендации, стоит обратиться к своему семейному врачу, который сопровождает вас длительное время, а не лишь в течение 7 дней, как Edem.

Если есть желание и финансовая возможность, можно пройти тщательное обследование в специализированных клиниках, имеющих лицензию и квалифицированный медицинский персонал.