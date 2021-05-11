Ученые назвали семь способов, как замедлить старение мозга

Сохранять ясный ум даже в глубокой старости возможно, если на протяжении жизни соблюдать семь простых правил, заявили шведские ученые Гётеборгского университета. По их мнению, чтение и решение головоломок – еще не залог интеллектуального здоровья.

Как сообщило издание Svenska Dagbladet, состояние нашего мозга целиком зависит от образа жизни, который мы ведем, поэтому, чтобы с возрастом не подвергаться деменции, нужно пересмотреть собственные привычки и быт.

Больше двигайтесь. Наука подтвердила, что сидячий образ жизни нарушает обмен веществ, вызывает застаивание крови и, как результат, клетки мозга истончаются. К тому же малоподвижность губительно влияет на память. Не пренебрегайте здоровым сном. Средняя продолжительность нормального сна для восстановления всех органов жизнедеятельности взрослого человека – семь часов. Уменьшать эти часы в пользу бодрствования – путь к хронической усталости и даже депрессии, малополезных для работы мозга. Ограничьте мучное и жирное. Для правильной работы мозга очень важно, чем вы питаетесь. Поэтому в рационе должно быть больше рыбы, овощей, орехов и бобов, оливкового масла. А вот с любовью к жирному, мучному и сладкому лучше заканчивать. Заботьтесь о кишечнике. Как ни странно, но неправильная работа этой системы жизнедеятельности может с возрастом вызвать деменцию. Так, 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10 процентов — в мозге. Ученые призвали есть больше продуктов с клетчаткой. Будьте оптимистами. Негативные мысли, тревога, страхи, а также психологические барьеры между вами и близкими людьми оказывают пагубное воздействие на мозг, поэтому научитесь справляться с гнетущими эмоциями. Всегда учитесь новому. Это колоссально тренирует мозг, улучшает память и держит психосоматику в постоянном тонусе. Будь то изучение новейшей истории, задачи по математике или запись на курсы немецкого: главное не лениться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые обнаружили взаимосвязь между хроническим насморком и нарушениями в работе мозга.

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