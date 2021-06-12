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Ученые заявили о риске развития "болезни Стивена Хокинга" из-за чрезмерных тренировок

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Регулярные и интенсивные физические нагрузки на организм могут привести к серьезным последствиям, выраженным в заболевании двигательных нейронов. Риску подвержены не все спортсмены, а имеющие генетическую предрасположенность и уязвимость.

Об этом рассказали ученые Шеффилдского университета в Британии, передает ВВС. Генетики указали, что именно этот недуг поразил выдающегося ученого современности Стивена Хоккинга.

Развитие заболевание приводит к нарушению опорно-двигательных, разговорных, слуховых и даже дыхательных функций организма. Причины возникновения нейронной болезни у одних генетически предрасположенных спортсменов и отсутствие у других с тем же генетическим кодом до сих пор не изучены.

"В среднем показатели таковы, что у каждого 300 человека может развиться эта болезнь. Связь между физическими упражнениями и нейронной атрофией существует уже давно, но действительно ли это настоящая причина или просто совпадение, является поводом для ожесточенных споров в научных кругах", – указано в статье.

Роб Берроу, Стивен Дарби и Додди Вейр - футболисты с нарушением нейронных функций .
Роб Берроу, Стивен Дарби и Додди Вейр. Источник: ВВС

При этом ученые твердо настаивают на продолжении активной физической жизни профессиональных спортсменов, несмотря на проведение исследований и научных экспериментов.

"Никакие научные прения не должны пагубно влиять на спортивный режим и тягу к здоровому образу жизни", – заключили специалисты.

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Автор
Екатерина Белоброва Екатерина Белоброва
Тема
Исследование ученых
Теги
спорт болезнь врачи
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