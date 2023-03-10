Ученые выяснили, почему люди с ''долгим ковидом'' страдают от хронической усталости

Длительное плохое самочувствие встречается приблизительно у трети людей, которые переболели COVID-19. Какое-то время причина "долгого ковида" оставалась непонятной, однако новое исследование итальянских ученых позволило пролить свет на эту загадку.

Что такое "долгий ковид"

"Долгий ковид" (long COVID), или посткоронавирусный синдром, – это продолжительное недомогание, которое возникает после перенесенной коронавирусной болезни. Синдром включает в себя постоянное ощущение усталости, головную боль, проблемы со сном, боли в суставах и груди, одышку, выпадение волос и когнитивные проблемы. Такое состояние может сохраняться на протяжении нескольких месяцев после острой стадии COVID-19 и существенно снижает качество жизни пациентов.

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Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, в скором времени число людей в мире, которые столкнутся с "длинным ковидом", может достичь 65 миллионов, а в Европе – 17 миллионов.

Дело в аргинине

Исследование, проведенное Фондом клиники Агостино Джемелли (учебной клиники Католического университета Святого Сердца в Риме), доказало, что состояние усталости или истощения при "долгом ковиде" связано с дефицитом аргинина – аминокислоты, которая производится в организме.

В исследовании приняли участие 57 человек: 46 пациентов с посткоронавирусным синдромом, который длился на тот момент не меньше 8 месяцев, и 11 участников, которые не болели раньше COVID-19. На протяжении четырех недель одна половина участников исследования получала смесь аргинина и липосомального витамина С, а вторая половина – плацебо.

"Перед началом лечения мы измерили концентрацию аргинина в крови, и у пациентов с "долгим ковидом" она была значительно ниже. Через 28 дней мы увидели, что концентрация аргинина в крови таких пациентов возросла, достигнув "здоровых" уровней, как у пациентов контрольной группы", – говорит координатор исследования Франческо Ланди.

"Мы впервые продемонстрировали, что у пациентов с "долгим ковидом" метаболизм аргинина меняется по сравнению с людьми без заболеваний на SARS-CоV-2 в анамнезе", – добавил Маттео Тозато, соавтор исследования и руководитель отдела послеоперационного лечения клиники Джемелли.

По словам Ланди, многое в механизме возникновения посткоронавирусного синдрома все еще остается непонятным, но проведенное исследование может быть прорывом в этой сфере.

"Восстановление показателей аргинина может стать новой эффективной интегративной стратегией против хронической усталости вследствие "долгого ковида", которая может быть связана с иммунными и сосудистыми дисфункциями, которые в разы увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – подытожил ученый.

В чем содержится аргинин?

Аргинин – это полунезаменимая аминокислота, которую организм человека частично вырабатывает сам, а частично получает из продуктов питания. Аргинин принимает участие в биосинтезе белка и оксида азота (NO) – ключевого фермента для надлежащей работы сосудистой и иммунной систем.

Таким образом, аргинин является незаменимым фактором, влияющим на регуляцию сосудистого тонуса, который отвечает за полноценное снабжение кислорода, содержащегося в крови, мышц и внутренних органов. Когда этот процесс активизируется, организм не может нормально функционировать, и человек начинает ощущать усталость, слабость и недомогание – вплоть до развития более серьезных симптомов, которые могут даже угрожать жизни.

Здоровому человеку обычно не нужно целенаправленно принимать аргинин – во-первых, как уже было сказано, частично организм вырабатывает его сам, а частично получает из пищевых продуктов, которые содержат белок. Однако при физических перенагрузках или некоторых заболеваниях (таких как "долгий ковид") он перестает производиться в необходимом количестве. Этот дефицит исправляют путем приема лечебных средств или биологически активных добавок – в частности, раствора Витаргин, который содержит аргинин.

Также аргинин эффективно нормализует артериальное давление у гипертоников. Согласно исследованиям, проведенным в 2016 году доктором Марком Макреем из Национального университета медицинских наук (США), прием l-аргинина (одной из форм аргинина) "значительно снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление на 2,2–5,4 мм рт.ст. и на 2,7–3,1 мм рт.ст. соответственно". По словам Макрея, эти, казалось бы, умеренные изменения артериального давления на самом деле клинически существенны, поскольку снижение систолического артериального давления на 5 мм рт.ст. связано со снижением риска инсульта на 14% и риска ишемической болезни сердца на 9%.