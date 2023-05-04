Учиться не поздно: врачам создали обучающую платформу для выписки е-рецептов

С внедрением электронной системы здравоохранения, украинские врачи уже с августа месяца должны предоставлять рецепты на антибиотики в электронном формате.

Учитывая то, что не все специалисты освоили новую систему, у врачей есть возможность пройти обучение по регистрации и идентификации новых пациентов.

Национальная служба здоровья Украины создала удобную обучающую платформу, чтобы медицинские работники могли беспрепятственно формировать е-рецепты на антибиотики в ЕСОЗ.

Хотя функционал ЕСОЗ несложный, система требует освоения базовых навыков. Врачи должны уметь регистрировать пациента, корректно находить его в МИС и ЦБД. Обновление данных о пациенте и внесение медицинских записей – важные скиллы, которыми также должны овладеть специалисты.

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Идентификация и регистрация пациента

Чтобы медицинский работник мог оперативно выписывать е-рецепт в электронной системе здравоохранения, ему нужно прежде всего идентифицировать личность пациента, который желает получить медицинскую услугу.

Для этого в графе "поиск" нужно ввести основные параметры: ФИО и дата рождения пациента. Дополнительно можно вносить и другие параметры – номер телефона, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и т. д.

Незарегистрированных пациентов следует вносить в систему и идентифицировать. Национальная служба здоровья Украины предлагает медицинским работникам обучающий вебинар с подробной информацией о регистрации пациента.

Как создать медицинскую запись в е-формате?

После каждого визита зарегистрированных пациентов врач должен вносить новые данные в медицинскую карту в режиме онлайн. НСЗУ создала обучающие вебинары о внесении медицинских данных: для врачей первичной медицинской помощи, врачей-специалистов и для стационарных врачей.

Как создать электронный рецепт?

Сделав пациенту назначение, врач должен указывать международное название препарата, дозировку, период лечения и способ употребления лекарства. Все данные специалист вносит в электронный рецепт. Платформа Академии НСЗУ предлагает более подробную информацию по выписке е-рецепта в специальной обучающей программе.

Электронная справка должна быть обязательно заверена подписью и печатью врача, – напоминает Минздрав Украины. Несмотря на технические сложности, возникающие у врачей при регистрации пациентов и выписке е-рецептов, Национальная служба здоровья Украины уже создала учебную платформу, позволяющую медикам как можно быстрее овладеть новой системой.