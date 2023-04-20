Украинские хирурги впервые восстановили челюсть раненому бойцу с помощью 3D-технологий

Украинские врачи впервые в истории челюстно-лицевой и пластической хирургии восстановили нижнюю челюсть раненого бойца, использовав цифровые технологии, - сообщают на официальном сайте Кафедры челюстно-лицевой хирургии имени А. А. Богомольца. Операцию провели опытные хирурги 6 апреля 2023 года в г. Днепр на базе городской клинической больницы №8.

Военный с тяжелой травмой нижней челюсти после минно-взрывного ранения обратился к челюстно-лицевому хирургу Руслану Ратушному. Осознавая сложность операции, врач подключил коллег из Кафедры челюстно-лицевой хирургии, а также пластических хирургов Павла Бадюла и Сергея Слесаренко.

Врачи использовали инновационную 3D-технологию, которая позволила получить фрагмент нижней челюсти с анатомической костью, мягкими тканями и сосудами. Украинская компания "Иматех медикал" реализовала компьютерное моделирование и изготовила имплантат.

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Подготовка к операции длилась 3 месяца. Планировался каждый шаг операции – от анестезии до вмешательства, – говорят хирурги.

Чтобы восстановить нижнюю челюсть с анатомическими параметрами пациента, была создана специальная фиксирующая пластина из титана на 3D-принтере. Мужчину ожидает еще несколько оперативных вмешательств и установка дентальных имплантатов. После завершения реабилитации пациент вернется к привычной жизни с полностью восстановленной челюстью.

Подобные операции с применением 3D-технологий успешно практикуются во всем мире, но в Украине это историческое событие. Нашим хирургам впервые удалось самостоятельно провести успешную операцию, полностью восстановив нижнюю челюсть.