Ультразвуковая денервация почек эффективна при артериальной гипертензии

Почечная денервация – один из методов лечения повышенного давления. Денервация широко обсуждалась несколько лет назад как потенциально эффективный способ лечения пациентов со стойкой артериальной гипертензией, которая устойчива к медикаментозной терапии.

Что собой представляет почечная денервация

Процедуры почечной денервации включают чрескожное введение эндоваскулярного катетера с двух сторон внутри почечных артерий пациента и использование коротких импульсов энергии для удаления нейронов, участвующих в регуляции артериального давления.

Ранее уже проводилось как минимум два исследования с использованием радиочастотной энергии – SYMPLICITY HTN-3 и SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal. Они показали хорошие результаты, однако были ограничены в долгосрочной оценке эффективности, а также не контролировали прием препаратов после проведения процедуры.

Исследование RADIANCE-HTN TRIO Колумбийского университета проходило с применением ультразвуковой системы для денервации почек Paradise. Ультразвуковой подход оказывает более однородный эффект и позволяет эффективно проводить лечение без необходимости перемещать катетер в более дистальные ветви почечных артерий.

Результаты исследования были представлены на ежегодных научных сессиях доктором Аджай Дж. Киртане – кардиологом, специализирующемся на лечении пациентов со сложными коронарными и периферическими сосудистыми заболеваниями. Также отчет был опубликован на портале Lancet.

Ход исследования

Для исследования RADIANCE-HTN TRIO было отобрано 136 взрослых пациентов с артериальным давлением не менее 140/90 мм рт. ст. Средний возраст больных – 52 года, средние показатели давления – 162/104 мм рт. ст.

Большинство пациентов хорошо переносило процедуру, сообщалось о непродолжительном болевом ощущении без длительных последствий.

Сегодня еще нет точных критериев, по которым можно рекомендовать почечную денервацию. Часть больных покинула исследование из-за побочных эффектов, некоторые – перестали отвечать критериям испытания, что связывают с изменением медикаментозной терапии и включением в нее спиронолактона, который помог в снижении артериального давления.

Медикаментозная терапия

Одно из основных условий участия в исследовании – сочетание с медикаментозной терапией, состоящей из трех препаратов для ежедневного приема. За месяц до начала испытания все пациенты были переведены на единый режим приема одной пероральной таблетки, в которой содержится амлодипин (блокатор кальциевых каналов), валсартан (блокатор рецепторов ангиотензина) и гидрохлоротиазид (диуретик).

Все больные на протяжении первых двух месяцев последующего наблюдения оставались на этой схеме лечения. Исключение составляли случаи, когда показатели давления превышали 180/110 мм рт. ст.

Результаты

По предварительным данным денервация почек по сравнению с контрольной группой привела к значительному – в среднем на 4,5 мм рт. ст. – снижению дневного амбулаторного систолического артериального давления. По словам доктора Аджай Дж. Киртане результаты подтверждают, что денервация почек с помощью ультразвука может снижать артериальное давление по всему спектру гипертонии.

Он также отметил последующий эффект у участвующих в исследовании пациентов – через 2 месяца общее медианное снижение систолического давления в сравнении с исходными показателями составило 8 мм рт. ст.

Важным в этом исследовании является не только факт снижения давления, но и продолжительность этого результата. При стабильном длительном изменении можно ожидать значительного сокращения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечная недостаточность, инсульт и инфаркт миокарда.

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