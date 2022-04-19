В НМУ им. Богомольца преподают антиукраинскую пропаганду

Студенты Национального медицинского университета им. А. Богомольца в Киеве выявили в среде преподавательского коллектива активную сторонницу Путинской агрессии, оправдывавшую действия кадыровцев в Буче. Ею оказалась преподаватель биологии Людмила Дидковская.

Казалось бы, с раннего утра 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил Украине войну и на головы спящих в мирных городах украинцев полетели снаряды, ни у кого не осталось сомнений, кто настоящий враг нашей страны. В одно мгновение даже у самых закоренелых "ватников" исчезли иллюзии, и вся Украина сплотилась, чтобы отстоять нашу свободу и будущее нашей страны.

Те единицы, кто, по разным причинам продолжает поддерживать Россию, в такой ситуации обычно опасаются высказывать свои мысли вслух, поскольку поддерживать агрессора во время войны – это уже не просто "другое мнение". Это – преступление, государственная измена.

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Тем удивительнее было узнать, что в среде элиты нашего государства – преподавательском коллективе Национального медицинского университета им. А. Богомольца оказались предатели украинского народа.

По многочисленным свидетельствам студентов, Людмила Андреевна Дидковская, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с началом войны занялась активной пропагандой "прелестей русского мира".

В частности, во время онлайн-семинара Людмила Дидковская рассказывала, что "в Буче кадыровцы раздавали местным доллары и подарки, и люди нормально их (кадыровцев) встречают". Свидетелями тому стали все студенты-участники онлайн-урока.

Однако одними словами преподаватель университета с высоким статусом "национальный" не ограничилась. На своем месте она делает все для того, чтобы напрямую навредить Вооруженным силам Украины и украинским гражданам, намеренно занижая оценки студентам, которые во время активных боевых действий в предместьях Киева оказывали домедицинскую и медицинскую помощь пострадавшим.

По свидетельству молодых медиков, она не только принизила их работу, но и заявила, что считает их действия "безответственными в плане обучения". Таким отношением она обесценила их опасный труд, а поставив низкие оценки, сделала все от себя возможное для дальнейшего отчисления их из вуза.

Людмила Дидковская и ранее регулярно демонстрировала, мягко говоря, странное поведение: студенты неоднократно жаловались на вымогательства с ее стороны за экзаменационные оценки, унижения человеческого достоинства. Были даже случаи прямого рукоприкладства – когда, например, она насильно обрезала ногти у одной из студенток.

Однако теперь она пошла дальше, видимо, в расчете на скорое поражение Украины в войне и возможные высокие должности. Иначе чем еще можно объяснить то, с какой прямотой и откровенностью Дидковская начала высказывать свои пророссийские взгляды.

Да и чего еще можно было ожидать от подписчицы группы "СИЛОВИКИ РОССИИ"? Содержимое постов в группе пронизано ненавистью и презрением к Украине, призывами к уничтожению украинцев и напичкана фейками самого отвратительного содержания в отношении нашей страны, которые затем сама Дидковская популяризировала среди студентов.

В связи с происшедшим возникает множество вопросов, причем в основном не к самой Дидковской – с ней-то как раз все ясно. Интересно другое – каким образом руководство Национального университета им Богомольца могло допустить, чтобы преподаватель биологии занимался оправданием действий агрессора и более того – распространением антиукраинских фейков. Ведь мы живем не в России, и чтобы знать правду, достаточно просто выглянуть в окно, расспросить студентов-жителей Ирпеня, Бучи, Чернигова или Бородянки (уверены, такие есть на факультете).

Тем более прямой обязанностью преподавательского состава медицинского вуза является моральная поддержка студентов, оказывающих медицинскую помощь раненым на поле боя. Ведь это – именно то, для чего студенты и пришли в этот вуз!

Вместо этого руководство НМУ Богомольца не только не вступилось за военных медиков, но и занялось покрыванием действий Дидковской, оправдывая ее слова тем, что, дескать "в Украине свобода слова".

Более того, - по свидетельству участников происшедшего, руководство университета силовыми методами пытается замять скандал, угрожая отчислением студентам, невольно ставших свидетелями антиукраинской пропаганды кадыровцев на том самом онлайн-уроке.

Нет сомнений, что оправдание российской агрессии в разгар войны не могло бы случиться без согласия руководства вуза.

Развеять эту уверенность может только одно – немедленная и адекватная реакция со стороны руководства Национального медицинского университета им Богомольца, а также Службы безопасности Украины. Как минимум, необходима независимая проверка всех обстоятельств происшедшего и опрос всех свидетелей, а саму виновницу скандала следует отстранить от преподавания на время расследования.

К тому же, возникают вопросы к профессиональным качествам этой дамы. Простой поиск в Интернете показал – отзывы пациентов о ее профессиональном уровне не лучше, чем студентов о ее патриотизме.

Возникает естественный вопрос – за какие такие заслуги не лучший врач и человек получил должность преподавателя в одном из престижнейших медицинских вузов страны?

Коррупция в Национальном медицинском университете им. Богомольца

Репутация руководства этого столичного университета уже давно и безвозвратно испорчена. Вечные скандалы с выборами ректора, обоснованные обвинения в коррупции преподавательского состава – увы, все это – звенья одной цепи, приведшие сегодня к таким печальным последствиям.

Напомним, что скандальный ректор Александр Науменко в 2014-м году открыто поддержал Виктора Януковича в его агрессивном подавлении Революции Достоинства. Впоследствии его коллеги называли это "светило медицинской элиты" не иначе как подлецом, приспособленцем и взяточником.

Еще с 2018-го года тянется история с обвинением руководства в растрате бюджетных средств в НМУ им Богомольца. Заведено пять уголовных дел по статье УК 191, часть 5 – "растрата бюджетных средств в крупных размерах организованной группой лиц" на общую сумму 73 млн гривень. Виновные до сих пор не понесли наказание.

Может в этом причина снисходительности руководства вуза к антиукраинской риторике одного из своих преподавателей? Может, там просто ждут прихода россиян, чтобы уголовные дела были закрыты, а антиукраинская позиция Дидковской позволила всем преподавателям остаться на своих "рыбных местах"?

Это только предположения. Мы надеемся, что это не так.

В то же время нужно помнить, что безнаказанность влечет за собой дальнейшие преступления. И если мы не в состоянии защитить даже будущих врачей от антиукраинской пропаганды, то о каком будущем для всей Украины можно говорить?

Ждем реакции со стороны правоохранительных органов и принятии всех мер по недопущению антиукраинской пропаганды со стороны преподавательского состава в будущем.