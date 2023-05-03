В поисках альтернативы: как бездымные продукты могут вытеснить сигареты и снизить вред для здоровья

"Чтобы смело заглядывать в будущее, нам нужно переосмыслить подлинное значение никотина", - считает активист, экс-директор организации здравоохранения Action on Smoking and Health в Великобритании Клайв Бейтс.

Он уверен: снижение вреда от табака – это самая эффективная стратегия здравоохранения населения. Чтобы она сработала, нужно полностью заменить сигареты менее вредными бездымными альтернативами.

Отказ от сигареты повышает качество жизни

В настоящее время существуют исследования, которые подтверждают, что бездымные никотиносодержащие продукты менее опасны, чем курение. Но в обществе не утихают дискуссии о влиянии этих продуктов на организм человека. Решить проблему может контроль химического состава. Ведь бездымные продукты можно видоизменять до тех пор, пока они не станут наименее вредными для здоровья.

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Результаты эпидемиологических исследований иностранных институтов показывают: курильщики, которые полностью отказываются от курения до 40 лет, избегают ранней смертности и распространенных заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, связанных с курением.

Конечно, это не рекомендация курить до 30 лет, но статистика показывает, что отказ от сигарет продлевает жизнь и повышает ее качество. Могут ли бездымные продукты с низким уровнем риска для здоровья заменить сигарету?

Опыт Скандинавии, Швеции, Норвегии и Японии показал, что это возможно. В этих странах за относительно короткий промежуток времени сократились продажи сигарет, благодаря внедрению альтернативных никотинсодержащих изделий. Это отразилось и на системе здравоохранения населения.

Запретный плод слаще? Почему бездымные продукты эффективнее

Более 78 исследований доказывают, что электронные сигареты способствуют полному отказу от курения. В странах, где распространены бездымные никотинсодержащие продукты, с каждым годом растет количество тех, кто полностью отказался от курения. К тому же электронные сигареты экономически выгоднее обычных.

"Мягкий отказ от табака в пользу бездымных никотиновых продуктов может помочь избежать опасных заболеваний и миллионов преждевременных смертей", - считает Клайв Бейтс.

Но чрезмерная категоричность и неприязнь со стороны органов здравоохранения и регуляторов вызывает только панику и тревогу в обществе.

"Создается впечатление, что эти структуры заинтересованы в массовом курении, иначе их деятельность и интересы бессмысленны", – аргументирует свое мнение Бейтс.

Многочисленные исследования на примере таких стран как Япония, Швеция, Норвегия, Скандинавия показывают, что распространенность бездымных никотиновых продуктов в этих странах привела к результатам в борьбе со снижением вреда курения на население.

Популяризация бездымных табачных продуктов часто воспринимается некурящими как призыв к действию, – аргументируют свои призывы антитабачные активисты. Но действительно ли это так?

Закон США "О борьбе с курением" гласит: новые бездымные никотиносодержащие продукты, которые требуют разрешения на продажу, должны соответствовать принципам здравоохранения населения. Отказ от никотина в пользу бездымных альтернатив может стать трамплином, который приведет к эффективному снижению вреда от курения на глобальном уровне.

Будущее никотинового рынка

Не секрет, что спрос среди потребителей на никотинсодержащие продукты сохраняется. Попытка его контролировать путем строгого запрета потерпела неудачу. Политика запрета приводит к теневой поставке сигарет. Клайв Бейтс считает, что будущее никотинового рынка становится более понятным. Активист уверен: в ближайшем будущем сигарету заменят вейпы, никотиновые паучи или снюс и системы для нагрева табака.

Высокое налогообложение и информационная политика запрета табака только увеличивают спрос на бездымные альтернативы в обществе. Никотин в более безопасных формах может стабилизировать спрос, снизив вредное влияние курения на здоровье населения.

Если обратимся к онтологии слова "зависимость", то можем выяснить следующее: это психическая предрасположенность к повторяющимся действиям, которые могут привести к серьезному вреду для человека. Таким образом, только стратегия плавного снижения вреда от табака, а не запрета, может стать эффективным решением для здравоохранения населения.