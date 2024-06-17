В Украине задержан экс-заместитель Минздрава

Экс-замминистра здравоохранения Украины и еще 10 врачей задержали по подозрению в нарушении закона о трансплантации органов человека. Среди задержанных – Михаил Загрийчук, бывший заместитель министерства Минздрава Зоряны Скалецкой. В настоящее время Загрийчук работает заведующим отделом трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца под руководством Бориса Тодурова.

Как отметил сам врач журналистам "Суспільне", его не задержали, а объявили подозреваемым. Если следствие доведет причастность медиков к преступлению, врачи будут нести уголовную ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сообщники и уголовные обвинения

По данным некоторых источников СМИ, среди сообщников Загрейчука указаны врачи из Государственного учреждения "Институт сердца Минздрава Украины", коммунального предприятия "Волынская областная клиническая больница" и КНП "Центральная городская клиническая больница" города Киева. 10 врачей из этих медицинских учреждений обвиняются в организации извлечения анатомических материалов с целью их дальнейшей трансплантации.

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Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

создание преступной организации: руководство такой организацией или ее структурными частями; участие в преступной организации.

извлечение анатомических материалов: незаконное извлечение анатомических материалов с целью трансплантации, в частности путем принуждения или обмана.

несанкционированные действия с информацией: несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование информации в электронных системах, что привело к утечке данных.

Подробности расследования

По данным двух собеседников издания LB.ua, группа медиков брала деньги за очередь на трансплантацию. Якобы именно Институт сердца должен был получать органы для пересадок благодаря таким махинациям. Расследование длилось долго, следователи использовали технические средства для прослушивания.

Генеральный директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль сообщил, что правоохранители обращались в центр в апреле 2024 года. Он заверил, что несанкционированного доступа в ЕГИСТ не было. При этом Коваль отметил: "Каждый пользователь вносит определенные изменения в ЕГИСТ, но претензии к работе ЕГИСТ пока нет".

Отказ от комментариев

Из-за этого дела в Украине две недели подряд не проводят пересадки от умерших доноров. Врачи неохотно констатируют смерть из-за опасений перед подобными обвинениями. В приемной Бориса Тодурова отказались комментировать ситуацию, посоветовав обращаться в правоохранительные органы.

Если следствие докажет причастность Михаила Загрийчука и других 10 врачей в незаконном изъятии анатомических материалов с целью трансплантации, в частности путем принуждения или обмана, медики будут нести уголовную ответственность согласно Уголовному кодексу Украины.