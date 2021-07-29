Вакцина Pfizer: потеря эффективности всего за 6 месяцев

Крупнейшая кампания вакцинации в мировой истории продолжается. По состоянию на сегодня хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило 27,8% населения мира, а 14,2% – полностью вакцинированы. Во всем мире введено 4,01 миллиарда доз.

Вакцина Pfizer-BioNTech сейчас применяется в 111 странах. Она была в числе первых одобренных к экстренному применению вакцин, и по результатам клинических испытаний показывала эффективность 95%.

Согласно новому исследованию Pfizer, препарат через 6 месяцев после введения по-прежнему демонстрирует надежную защиту от серьезных заболеваний и госпитализации, но общая защита от вируса, похоже, ослабевает – до 84%.

Эти результаты доступны в предпечатном отчете об исследовании, опубликованном недавно и еще не рецензированном. Полученные данные, охватывавшие 45 тыс. людей, показывают, что предполагается постепенное "снижение эффективности вакцины" в течение 6 месяцев после введения двух доз.

Бустерная доза

Компания-производитель провела свое исследование эффективности введения третьей бустерной дозы. При этом отмечается увеличение уровней нейтрализующих антител в отношении варианта Delta более чем в 5 раз в сравнении с уровнями после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

По мнению исследователей, иммунный ответ на третью дозу кажется еще более устойчивым, у людей 65-85 лет он выше в 11 раз, в сравнении с реакцией на вторую прививку. Компания отметила, что это может означать 100-кратное увеличение защиты от варианта Delta.

Исследование охватывало небольшую группу людей – 11 человек в возрасте 18-55 лет и 12 человек – 65-85 лет. По словам главного научного сотрудника и президента Всемирной научно-исследовательской и медицинской организации Pfizer Микаэля Долстена, данные являются обнадеживающими в свете быстрого распространения Delta.

Чтобы третья доза стала доступной, необходимо внесение правок в разрешительные документы FDA относительно экстренного применения препарата либо его полное одобрение.

Споры в отношении необходимости бустерной дозы

В этом месяце после сообщения Pfizer о намерении подать заявку на разрешение FDA на бустерную дозу, регулирующие органы, такие как CDC и FDA, выступили с совместным заявлением. В нем указано, что решение о необходимости введения дополнительной дозы должно приниматься не производителем, а медицинским сообществом после проведения исследований. В ВОЗ в свою очередь напомнили о необходимости приоритета интересов жителей других стран, которые зависят от поставок вакцин.

Ситуация с COVID-19 в Израиле

Израиль – первая страна в мире, которая провела быструю и массовую вакцинацию взрослого населения вакциной Pfizer. Это позволило контролировать заболевание – снять карантинные ограничения, закрыть коронавирусные отделения из-за отсутствия пациентов.

Все изменилось после того, как в стране начал распространяться вариант Delta. По состоянию на 29 июля зарегистрировано 15+ тысяч кейсов, около 160 больных находятся в тяжелом состоянии.

Еврейский университет в Иерусалиме на днях сообщил, что по данным исследователей эффективность вакцины Pfizer в отношении предотвращения тяжелого заболевания COVID-19 снизилась до 80%. Согласно проведенным расчетам, через несколько недель число больных в тяжелом состоянии значительно вырастет, примерно до 400 человек.

Сегодня было принято решение рекомендовать с 1 августа введение третьей бустерной дозы людям от 60 лет. Также Министерство здравоохранения Израиля разрешило прививать детей с тяжелыми хроническими заболеваниями 5-11 лет. Вакцинация этой возрастной группы больных FDA пока не одобрена, однако представители Министерства считают, что риск развития тяжелой и опасной для жизни болезни, вызванной вариантом Delta, превышает риск от вакцинации.

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