Вакцины – это лекарство. Они проходят тот же цикл исследований, что и другие лекарственные средства. Противопоставление лекарств и вакцин искусственно надутое. Единственная разница между "лекарствоvsвакцина", последняя это не лечебное, а профилактическое средство. И вакцины применяют чаще всего тогда, когда других эффективных лекарств от болезни не существует.

Как писала The New York Times: "…вакцина могла быть главным оружием против коронавируса и лучшим путем возвращения к нормальной жизни".

Выходит, для правительства любой страны вакцины более полезны, чем лекарственные препараты, ведь значительно эффективнее было предотвратить болезнь, и значительно дешевле, чем бороться с эпидемиями. Если бы можно было разработать вакцину, например, от сахарного диабета, это продлило бы миллионы жизней и сэкономило кучу денег, которые тратятся на инсулин.

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Поэтому не надо оценивать "всё, что выгодно государству" как что-то плохое. Ведь каждое государство заинтересовано в том, чтобы население как можно дольше работало, оставаясь здоровыми, ведь больше работающих людей больше налогов.

Против Украины и цивилизованного мира идет реальная информационная война. Исследователи проанализировали тысячи твитов, опубликованных между 2014 и 2018 годами. Оказалось, что именно россияне любят распространять фейки о вакцинах за пределами своей страны.

В то же время в самой России один из самых высоких уровней вакцинации на планете. Данные об иммунизации детей в России за 2018 год говорят, что уровень вакцинированных детей в этой стране от дифтерии, коклюша и столбняка – 97%.

В Украине уровень иммунизации детей от этих болезней – всего 50%. Схожие с нашими показателями – только цифры в таких "крутых странах", как Чад (41%), Южный Судан (49%), Сирия (47%), Гвинея (45%) и Сомали (42%).

Ответ в том, что к моменту появления COVID-19 уже было достаточно много разработок от родственных болезней – таких как "свиной" и "птичий" грипп, - которые также относятся к типу коронавирусов. Вот почему, массовая прививка стала реальной уже через год от появления этой болезни.

Даже теперь, когда очевидны последствия эпидемии, антивакцинаторы продолжают свою разрушительную деятельность, ведь их цель – чтобы мы жили в каком-нибудь каменном веке и умирали от эпидемий.

Во время пандемии панические настроения – нормальное и объяснимое явление. Однако, этим могут воспользоваться бессознательные бизнесмены в надежде заработать скорые деньги. Яркий пример – история с "Декасаном". Руководителю "Юрия-Фарм" пришлось извиняться за некорректную рекламу этого препарата, в результате чего многие телезрители восприняли "Декасан" как реальное лекарство от COVID-19.

Похожая история была в США с гидроксихлорохином, который рекламировал даже тогдашний президент США Дональд Трамп. Это было экспериментальное применение препарата от малярии в лечении коронавируса, который из-за чрезмерного и раздутого внимания дал множеству людей ложные надежды. Позже, когда оказалось, что препарат не эффективен - его перестали рекомендовать.