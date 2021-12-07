Вакцинация подростков от COVID-19: стоит ли опасаться миокардита

Согласно имеющимся данным, частота миокардита после вакцинации мРНК-вакцинами, особенно среди молодых мужчин, выше фоновой частоты. По оценкам CDC, риск миокардита после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech составляет 70 на 1 миллион доз, полученных среди мальчиков в возрасте 16-17 лет, которые, по-видимому, относятся к группе наибольшего риска. Риск незначителен среди девочек и пожилых людей.

Вероятность того, что у любого мальчика разовьется миокардит после вакцинации от COVID-19, чрезвычайно мала, и по большей части ниже, чем вероятность развития миокардита после заражения COVID-19. Об этом рассказал доктор Ф. Перри Уилсон из Йельской школы медицины.

Наиболее подробные данные по вопросу развития миокардита после вакцинации изложены в статье, которая опубликована в Circulation. Обзор включает 139 детей и молодых людей с вакцино-ассоциированным миокардитом из 26 центров в США и Канаде.

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Около половины из них были в возрасте от 12 до 16 лет, а остальные – от 16 до 20 лет. На момент сбора данных вакцины еще не были одобрены для детей младше 12 лет. Когорта сильно смещена в сторону мужчин.

90% этих случаев произошли после второй дозы вакцины: в среднем пациенты обращались за помощью через 2 дня после вакцинации, и только один – через 22 дня.

После первой дозы вакцины миокардит был выявлен у 12 детей. Уилсон обращает внимание, что у половины из них были доказательства предшествующей инфекции COVID-19, основанные на анамнезе или антителах.

Только 10% детей в общем исследовании имели доказательства предшествующей инфекции COVID-19. Эти данные убедительно свидетельствует о том, что это иммунный феномен, а не идиопатическая реакция на какой-либо компонент вакцины.

Главным симптомом миокардита, с которым обращались подростки, является боль в груди (встречалась практически у всех пациентов). Примерно у каждого третьего из 10 развивалась лихорадка или одышка. Сердцебиение, сыпь и конъюнктивит были относительно редкими.

Лечение было различным, но большинство детей получали НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Многим также назначались ВВИГ (внутривенные иммуноглобулины) или стероиды.

В это исследование включены пациенты, которые вакцинировались от коронавируса, были госпитализированы в один из центров и имели повышенный уровень тропонина. По словам Уилсона, это наихудшие случаи вакцино-индуцированного миокардита. Но имеющиеся данные не позволяют делать выводы об абсолютной частоте заболевания.

Хорошая новость заключается в том, что не было смертей, связанных с этим заболеванием, и ни один ребенок не был достаточно болен, чтобы потребовать экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Около 20% из них провели хотя бы какое-то время в отделении интенсивной терапии, но, учитывая тот факт, что всего двое детей получили инотропы, по мнению Уилсона, это было больше мерой предосторожности, чем необходимостью.

Уилсон заключает, что очень важно долгосрочное наблюдение за этими детьми, чтобы увидеть, как это поствакцинальное осложнение может повлиять на физическое функционирование, способность заниматься спортом и долгосрочные результаты для здоровья. Разумна дальнейшая оценка влияния предшествующей инфекции на результаты вакцинации.

Но в целом, по мнению Уилсона, это положительные новости. Устойчивый иммунный ответ, вызываемый вакцинами, не исключает побочных эффектов, но важно сопоставлять пользу и риски, связанные с отказом от вакцинации.