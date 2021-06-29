Вариант Delta наступает: новые случаи в Австралии

В то время как во многих странах отмечается снижение показателей заболеваемости COVID-19 благодаря вакцинации, в некоторых частях мира наблюдается обратная тенденция. Теперь мир имеет дело не с начальным штаммом вируса из Ухани, а его вариантом – Delta. Именно из-за него ранее успешные методы, используемые для борьбы с вирусом в некоторых странах, больше недостаточно эффективны.

Распространение Delta отмечается в разных странах. В Китае в течение почти года число случаев приближалось к нулю. Теперь правительство блокирует несколько регионов, чтобы локализовать продолжающиеся вспышки. В аналогичном положении находится Тайвань: страна переживает свой первый всплеск после того, как был установлен рекорд по самой продолжительной в мире серии без COVID-19.

В этом году во всем мире от COVID-19 умерло больше людей, чем за весь 2020 год. По данным ВОЗ, на конец 2020 года официальное глобальное число умерших составило 1 813 188 человек, а в этом году – более 2 млн человек.

Вариант Delta в Австралии

Вариант Delta вызывает серьезную озабоченность. В Сиднее, Австралия, несколько человек заразились в результате мимолетного нефизического контакта в кафе и торговом центре. Видеозаписи с камер видеонаблюдения показали, что два человека просто проходили мимо друг друга в торговом центре.

Премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила журналистам, что "мы также должны признать, что этот вариант Delta ... на самом деле является золотым медалистом, когда дело доходит до прыжков от одного человека к другому". Поскольку число случаев выросло до 110, Сидней ввел двухнедельный карантин, чтобы ограничить дальнейшее распространение высоко инфекционного варианта среди практически не вакцинированного населения. Город Дарвин также был изолирован на два дня после того, как несколько случаев были связаны со вспышкой варианта Delta на удаленной шахте.

Главный санитарный врач Квинсленда д-р Жаннетт Янг решила закрыть границы штата для людей из горячих точек Сиднея. Она рассказала The Guardian: "В случае варианта Delta мы наблюдаем очень мимолетный контакт, ведущий к передаче инфекции. В начале этой пандемии я говорил о том, что 15 минут тесного контакта вызывают беспокойство. Теперь похоже, что это вызывает беспокойство от пяти до 10 секунд. Риск сейчас намного выше, чем год назад".

Несколько человек в Австралии также заразились вариантом Kappa из-за задержанных частиц вирусного аэрозоля в коридоре карантинного отеля в мае этого года. Напрямую между собой они не контактировали, заражение произошло только из-за открытых дверей в их гостиничных номерах в течение 30 минут. Инцидент привел к появлению более 300 потенциальных мест заражения и более 17 000 человек, потенциально подвергшихся воздействию вируса, в результате чего штат Виктория был заблокирован.

Подобное событие произошло ранее в апреле, когда у двух семей, находящихся на карантине в расположенных рядом комнатах, была обнаружена одна и та же вирусная последовательность после того, как они ненадолго открывали свои двери с разницей в 30 минут.

Мультимодальная стратегия

Эти случаи передачи через "мимолетный нефизический контакт" должны служить предупреждением для США и остального мира. По сравнению с вариантом Alpha, Delta вдвое увеличивает риск госпитализации. Анализ данных геномного надзора, опубликованных Центрами по контролю за заболеваниями, показывает, что на вариант Delta в настоящее время приходится 20,6% случаев COVID-19 в Америке, по сравнению с 9,5% в предыдущий двухнедельный период. Учитывая низкий и фрагментарный уровень геномного надзора в США, вполне вероятно, что этот процент даже выше.

В Австралии случаи, возникающие в результате мимолетного воздействия, контролируются с помощью систем бдительного тестирования, отслеживания контактов и изоляции. Такая система есть в немногих странах, поэтому в большинстве случаев новые случаи регистрируются с большим опозданием, и пандемия может быстро выйти из-под контроля.

Такой сценарий требует от медицинского сообщества и правительств разработки дополнительной стратегии, помимо вакцинации, учитывая случаи прорывной инфекции и низкий уровень выработки антител у людей с ослабленной иммунной системой. Мультимодальная стратегия должна включать профилактические препараты, методы лечения, массовое тестирование в сочетании с увеличением числа геномного секвенирования. Это позволит создать несколько уровней защиты и избежать ужасных последствий постоянно развивающегося вируса.

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