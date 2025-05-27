Витамин D - новый must have или старая история с новой оберткой?

Витамин D: супергерой или гиперпереоцененный БАД?

С каждого рекламного баннера кричат: "Витамин D спасает от всего!", "Нет энергии - значит, у тебя дефицит D!", "Принимай по 5000 МЕ ежедневно и забудь о раке?"

Рынок добавок - в восторге. А доказательная медицина? Давайте разберемся, где реальность, а где маркетинговые галлюцинации.

Манипуляция №1: "У всех дефицит, принимай сразу высокие дозы"

Это самый любимый трюк производителей БАДов. Аргумент звучит просто: "Все живут в северном полушарии → все в тени → все имеют дефицит → бери сразу 4000 МЕ!"

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🔬 Что говорит наука?

Уровень 25(OH)D <20 нг/мл - да, дефицит.

20-30 нг/мл - недостаточность.

30 - норма.

100 - потенциальная токсичность.

В реальности массовый, клинически значимый дефицит - далеко не у всех. А прием высоких доз "вслепую", без анализов - это уже не профилактика, а самодеятельность с риском гиперкальциемии, аритмий и камней в почках.

Манипуляция №2: "Это естественная профилактика рака"

Слышим постоянно: "Наш витамин D предотвращает онкологию, особенно груди и кишечника. Натурально. Без побочек."

🔍 Факты:

Ни одна из официальных онкологических ассоциаций (ACS, ESMO, NCCN) не рекомендует D для профилактики рака.

Исследования (VITAL, BMJ meta-analysis) не подтвердили снижение заболеваемости раком у здоровых людей на фоне приема холекальциферола.

снижение заболеваемости раком у здоровых людей на фоне приема холекальциферола. Есть осторожные данные по снижению смертности при уже имеющейся онкопатологии - но это не то же самое, что "защита от рака".

Маркетинг искажает нюансы: одно - влияние на течение заболевания, совсем другое - первичная профилактика.

Манипуляция №3: "Наша форма - лучшая, биодоступность 1000%!"

На банках написано:

"Ультра-D3 Nano Complex"

"Liposomal Mega D"

"Bio-available кальциферол" и еще 50 названий, которые звучат будто с космодрома Илона Маска.

Реальность:

Холекальциферол D3 - стандартная и достаточная форма.

- стандартная и достаточная форма. Липосомальные, сублингвальные, нанокапсулированные - не имеют клинического преимущества , если усвоение желудочно-кишечным трактом не нарушено (например, при целиакии или бариатрии).

, если усвоение желудочно-кишечным трактом не нарушено (например, при целиакии или бариатрии). Единственное, что влияет на усвоение - наличие жира в пище во время приема.

То есть если ты выпил "липосомальный D" с чашкой кофе натощак - он ушел в канализацию с той же биодоступностью, что и реклама на упаковке.

Манипуляция №4: "Без D у вас будет депрессия, деменция и старение мозга"

Это классика агрессивного маркетинга в нейро-БАДах.

Есть действительно наблюдаемые связи между низким уровнем витамина D и:

когнитивным снижением,

депрессивными состояниями,

риском Альцгеймера.

Но человек в депрессии плохо ест, не бывает на солнце и имеет низкий уровень D - или наоборот - еще надо выяснить.

На сегодня нет данных, которые бы доказали, что прием витамина D лечит депрессию или замедляет деменцию. Но БАДы на этом хорошо зарабатывают.

Манипуляция №5: "D - универсальный иммуномодулятор".

После COVID-19 это - бестселлер всех аптек.

Действительно, витамин D участвует в работе иммунной системы. Но:

он не лечит простуду ,

, не защищает от гриппа или COVID,

от гриппа или COVID, не заменяет вакцинацию.

И снова - поддержание нормального уровня D полезно, но слепое употребление "на иммунитет" - неподкрепленная стратегия.

А как тогда правильно?

Сдать анализ на 25(OH)D, если есть факторы риска: мало солнца, ожирение, беременность, болезни ЖКТ. Назначение только после анализа. Доза - индивидуальная: Принимать с пищей, содержащей жир. И без фанатизма.

Витамин D - это важный нутриент. Но превращение его в "панацею" - не доказательная медицина, а миллиардный бизнес на страхах, плохом сне и общей усталости общества.

👎 Принимать добавки без надобности - это не "забота о себе", а дорога в сторону нефролога и эндокринолога .

. 👍 Принимать обоснованно, после анализов - это разумная профилактика.

🩺 Вывод один: у витамина D нет магической силы - есть лишь уровень в крови, которому либо достаточно, либо нет.