Витамины: боги здоровья или бизнес на иллюзиях?

Хроники витаминного маркетинга

- У вас дефицит витаминов. - Каких? - Ну... для иммунитета. А еще - B12, потому что все сейчас его пьют. И D. Он же "солнце в бутылке".

Этот типичный диалог между пациентом и фармацевтом не имеет ничего общего с доказательной медициной. Но имеет все общее с индустрией, генерирующей миллиарды долларов ежегодно на "желтых баночках" с витаминами.

Что такое витамины и почему мы без них - как без кислорода?

Витамины - это микронутриенты, участвующие почти во всех биохимических процессах организма. Их роль - быть кофакторами в ферментативных реакциях: они не дают энергию, как белки или жиры, но без них - фермент не работает. Это как иметь двигатель без масла - что-то крутится, но скоро все сломается.

Организм не может самостоятельно синтезировать большинство витаминов (исключение - витамин D при участии УФ-лучей и незначительный синтез K бактериями кишечника), поэтому мы должны получать их с пищей. Или - по показаниям - с добавками.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)

Эти витамины растворяются в жирах и накапливаются в тканях. Их избыток может быть токсичным - это не шутки.

Витамин A (ретинол): нужен для зрения, эпителия, антиоксидантной защиты. Источники - печень, яйца, морковь (в виде бета-каротина). Дефицит: "куриная слепота", сухая кожа, уязвимость к инфекциям. Передоз: печеночная токсичность, тератогенность, тошнота, головокружение.

Витамин D (кальциферол): регулятор кальциевого обмена, иммуномодулятор. Дефицит: рахит, остеомаляция, депрессия, мышечная слабость. Передоз: гиперкальциемия, нефрокальциноз, аритмии.

Водорастворимые витамины (B-группа и C)

Не накапливаются - выводятся с мочой. Но не значит, что их можно глотать бесконтрольно.

Витамины группы B - поддерживают нервную систему, обмен веществ, кроветворение. B1 (тиамин): дефицит - бери-бери, энцефалопатия Вернике. B6 (пиридоксин): дефицит - судороги, депрессия; передоз - сенсорная нейропатия. B12 (кобаламин): дефицит - мегалобластная анемия, деменция, онемение. Фолат: критический во время беременности, дефицит - дефекты нервной трубки.

Что такое РСН, АУП и МДУ?

Витамины имеют официальные нормы потребления:

РСН (рекомендуемая среднесуточная норма): покрывает потребности 97-98% здорового населения.

покрывает потребности 97-98% здорового населения. АУП (адекватный уровень потребления): используется, когда недостаточно данных для установления РСН.

используется, когда недостаточно данных для установления РСН. МДУ (максимально допустимый уровень): предел, за которым начинается токсичность.

Где возникает дефицит?

В странах с бедностью - банально нет еды. В странах с избытком - все сложнее: "бедность ума" среди изобилия еды. Причины:

Однообразное питание (макароны без мяса, хлеб с чаем).

Хронические болезни ЖКТ (мальабсорбция).

Веганство без сопровождения врача (особенно - B12).

Употребление алкоголя.

Прием лекарств (антибиотики, метформин, ингибиторы протонной помпы).

Гипервитаминоз: когда "здоровье" становится токсичным

Особенно это касается жирорастворимых витаминов. Высокие дозы A, D или B6 - это не "больше пользы", а больше шансов попасть к неврологу или нефрологу.

👉 Часто пациенты думают: "попью курс витаминов, потому что что-то слабость" - без всяких анализов. Но если эта слабость - не из-за дефицита, то эффект будет нулевой. Или хуже.

Поливитамины - ритуал или реальная польза?

Согласно рекомендациям US Preventive Services Task Force (JAMA, 2022):

🔍 Нет достаточных доказательств, что рутинное употребление поливитаминов снижает риск рака или сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых взрослых.

То есть для среднестатистического человека, который питается нормально, такие добавки - это больше про психологический комфорт. И дорогую мочу.

Витаминная зависимость и мегадозы

В редких случаях, при генетических нарушениях метаболизма (например, метилмалоновая ацидемия или нарушение цикла фолиевой кислоты), человек действительно может нуждаться в мегадозах витаминов. Но это не поддается самолечению - нужны точные лабораторные тесты и наблюдение у врачей.

Итоги, которые помогут вам не тратить деньги впустую: