Врач – ваш союзник: как избавиться от вредных привычек?

Изменить поведение человека и искоренить старую привычку – очень не просто. Особенно когда речь идет о курении. Сегодня же, когда на многолетнюю зависимость наложен ежедневный стресс, этот квест становится сложной задачей как для врача, так и для пациента. Совет "бросайте курить!" - звучит как издевательство. Но, по моему мнению, ключевая роль в процессе отказа от курения принадлежит не только человеку, но и его терапевту или семейному врачу.

Как врач может помочь человеку? Во-первых, объяснить, что такое заболевание, ассоциированное с курением. Не запугивать, не травить. Но для этого между должно быть доверие. Ибо большая часть пациентов скрывают эту привычку, а врач удивляется, почему терапия не действует или болезнь прогрессирует. Конечно, следует информировать, что конечной нашей целью является полный отказ от курения! Это идеальный сценарий, к которому мы стремимся. Но не путем резкого и сиюминутного отказа, а используя стратегию уменьшения вреда. На сегодняшний день по этому пути пошло много развитых стран, достигших хороших результатов по уменьшению количества курильщиков. Чтобы курящий человек мог принимать взвешенные решения, он должен знать об альтернативах, значительно уменьшающих риски. Для этого пациенту необходимо иметь доступ к точной и правдивой информации о преимуществах, а также о рисках, связанных с этими продуктами.

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Когда человек бросает курить, риск развития болезней, связанных с курением, уменьшается. Это происходит при переходе на системы нагрева табака (СНО), где отсутствует процесс горения. Никотин, вызывающий зависимость там, поэтому психологического дискомфорта человек не будет испытывать. А вот канцерогенов, которые так вредят организму, таким образом мы избегаем.

Как повлияет этот переход на организм человека? Давайте разберем на конкретных деталях. Во-первых, при горении сигареты выделяется монооксид углерода (CO). Эритроциты крови, обычно переносящие кислород, начинают переносить CO. Это уменьшает количество кислорода, который доставляется к клеткам всего тела и довольно быстро приводит к снижению способности к физическим нагрузкам, прогрессированию атеросклероза и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В течение нескольких дней после перехода от сигарет к СНО уровень СО в организме начинает стремительно снижаться.

Отмечу, что, избегая процесса горения, мы на 98% снижаем уровень СО. Некоторые научные исследования подтверждают значительное понижение уровня СО в крови уже через несколько часов после перехода! Это коррелировало с тем, когда люди полностью прекращали курить.

Во-вторых, сигаретный дым усиливает окислительный стресс в организме. Этот патологический процесс возникает тогда, когда в клетках накапливается много высокоактивных молекул (оксидантов) и возникает дисбаланс между оксидантами и антиоксидантами. Окислительный стресс принимает участие в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, хронического воспаления и старения. Отказ от курения помогает уменьшить уровень окислительного стресса: уровень биомаркера, являющегося "золотым стандартом" для оценки оксидативного стресса в организме человека, снижается у пациентов, бросивших курить, на 18,8% за три месяца. При переходе на СНО этот показатель снижается на 13,46%. Воспаление, связанное с курением, также уменьшается через три-шесть месяцев у тех, кто полностью перешел на продукт пониженного риска по сравнению с теми, кто продолжает курить.

В-третьих, курение изменяет способ холестеринового метаболизма в организме, что, как правило, отражается на снижении уровня так называемого хорошего холестерина (липопротеиды высокой плотности) в крови. Более высокие показатели ЛПВП ассоциируются с меньшим риском атеросклероза. В противоположность этому, ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) известны как "плохой холестерин", способствующие образованию атеросклеротических бляшек в организме. Через три-шесть месяцев после полного перехода на СНО уровень "хорошего" холестерина улучшается по сравнению с тем, когда человек продолжает курить.

Конечно, переход на альтернативные продукты не заменит полный отказ от этой привычки. Но объективные научные данные свидетельствуют в пользу реальных преимуществ использования СНО. В первую очередь это касается людей с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Научное обоснование уменьшения вреда должно стать весомым аргументом в беседе врача с пациентом! И это всегда лучший выбор, чем продолжать курить сигареты.