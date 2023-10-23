Все что вы хотели знать о клинических исследованиях

Клинические исследования - это научные исследования, проводимые на людях с целью изучения медицинских вопросов, таких как эффективность и безопасность новых лекарственных средств, медицинских процедур или технологий. Сами клинические исследования развивались с течением времени как часть эволюции медицины и научного метода. Они возникли из потребности в систематическом исследовании эффективности и безопасности медицинских методов и лекарственных средств.

Однако можно отметить, что основополагающие принципы клинических исследований и развитие медицинской этики были укреплены в 20-м веке. Конкретные регулирования и стандарты для клинических исследований были разработаны медицинскими организациями, включая Всемирную Медицинскую Ассоциацию. Исследователи, врачи и научные институты по всему миру продолжают улучшать методику клинических исследований и разрабатывать новые стандарты и регулирования. Клинические исследования сегодня являются неотъемлемой частью медицинской практики и помогают обеспечивать наилучший уход за пациентами и развивать новые методы лечения.

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Клинические исследования проходят через четыре основные фазы, каждая из которых имеет свои уникальные цели и этапы:

Фаза I: Оценка безопасности и дозировки

Этап I оценивает безопасность нового лекарственного препарата или медицинской технологии на небольшой группе добровольцев. Исследователи определяют наиболее эффективную и безопасную дозу. Оцениваются побочные эффекты и реакции на лекарство.

Фаза II: Оценка эффективности

Этап II исследует эффективность лекарства или метода на более крупной группе пациентов, страдающих от конкретного заболевания. Исследователи оценивают, насколько эффективно лекарство или метод для лечения данного заболевания. Продолжается мониторинг побочных эффектов.

Фаза III: Контролируемые испытания

На этом этапе проводятся крупные и контролируемые исследования на большом числе пациентов для подтверждения эффективности и безопасности нового лекарства или метода. Сравнивают новый метод или лекарство с плацебо (имитацией лечения) или с уже существующими методами лечения. Дополнительно изучаются побочные эффекты и долгосрочная эффективность лекарственного средства.

Фаза IV: После выпуска (постмаркетинговые исследования)

Проводятся после того, как лекарство или метод были одобрены для широкого использования. Исследования направлены на мониторинг побочных эффектов и долгосрочной безопасности. Оцениваются дополнительные области применения или долгосрочные результаты.

Эти фазы клинических исследований строго регулируются и контролируются законами и этическими стандартами, чтобы обеспечить безопасность и эффективность лекарств и методов, прежде чем они станут доступными для широкого использования.

Кто за все платит?

Клинические исследования финансируются различными источниками, и это может включать в себя как публичные, так и частные фонды. ​Несколько основных источников финансирования​:

Фармацевтические и биотехнологические компании

Как правило клинические исследования финансируются фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают новые лекарства и медицинские технологии. Они проводят исследования, чтобы доказать эффективность и безопасность своих продуктов перед их внедрением на рынок.

Государственные исследовательские организации

Правительственные агентства и организации финансируют клинические исследования, чтобы поддерживать медицинские исследования и улучшение здравоохранения. Примерами могут служить Национальный институт здоровья (NIH) в США и Европейская комиссия.

Академические исследовательские учреждения

Университеты и академические учреждения проводят клинические исследования и могут получать гранты и средства от различных источников, включая государственные и частные организации.

Благотворительные организации

Некоммерческие благотворительные фонды и организации, такие как Фонд борьбы с раком или Фонд Сердечно-сосудистых заболеваний, могут выделять средства на клинические исследования в связи с определенными заболеваниями.

Частные инвесторы

Иногда клинические исследования финансируются частными инвесторами, включая физических лиц, венчурные капиталы и компании.

Международные организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), также могут финансировать клинические исследования, особенно в связи с глобальными заболеваниями и общественным здравоохранением.

Финансирование клинических исследований может быть сложным и многоэтапным процессом, и оно часто зависит от конкретных исследовательских проектов, целей и областей исследования.

Кто контролирует проведение?

Проведение клинических исследований контролируется различными органами и организациями в зависимости от страны или региона. Вот несколько основных уровней контроля и организаций, которые участвуют в надзоре за клиническими исследованиями:

Этические комитеты и ревизоры

Каждое клиническое исследование должно быть одобрено и проанализировано этическим комитетом в медицинских учреждениях и больницах. Эти комитеты проверяют план и протокол исследования с точки зрения этики и безопасности для пациентов.

Регулирующие органы

Во многих странах существуют государственные или региональные органы, такие как FDA (Агентство по продуктам и лекарствам) в США, EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) в Европе, которые регулируют клинические исследования и выдают разрешения на проведение исследований, а также проводят​ ​контроль за их проведением.

Мониторинг аудиторов

Специальные команды аудиторов, как правило, контролируют ход клинических исследований, чтобы убедиться, что исследование ведется согласно протоколу, соблюдая стандарты безопасности и качество полученных данных.

Спонсоры

Компании, финансирующие исследования (например, фармацевтические компании), обязаны соблюдать правила и регулирования, связанные с проведением клинических исследований.

Независимые эксперты

В некоторых случаях​ они​ могут проводить оценку клинических данных и результатов исследований.

Экспертные группы

Научные и медицинские сообщества могут также участвовать в оценке и надзоре за клиническими исследованиями, особенно при разработке рекомендаций и стандартов.

Все эти инстанции работают с целью обеспечения этики, безопасности и надежности проводимых исследований, а также защиты интересов и прав участников исследований. Контроль за проведением клинических исследований обычно осуществляется в соответствии с национальными и международными нормами и стандартами. Сами клинические исследования проводятся в медицинских учреждениях, больницах и клиниках, и участие в них могут принимать добровольцы, страдающие от соответствующих заболеваний. Результаты клинических исследований играют важную роль в развитии медицины и обеспечении наилучшего ухода за пациентами.