Все, что вы не знали о спортивном питании

Ложные этикетки и наркотики

Не успеваете вовремя поесть, а ваш ужин сложно назвать белковым? Возможно, вам хочется быстрее набрать мышечную массу и ловить на себе восторженные взгляды "простых смертных"? Не вопрос - за вас уже все решили! Протеиновые коктейли и батончики, аминокислоты, жиросжигатели, стимуляторы и адаптогены - какой порошок выберете: красный или синий? Белый не предлагаем.

Спортивное питание поможет в любой момент активировать мышечный рост, подавить аппетит, повысить силовую выносливость и, конечно же, быстро похудеть. А теперь - 89 % этих чудодейственных добавок не соответствуют своему составу и вряд ли бы прошли проверку на безопасность. Что на самом деле содержится в банках со спортивным питанием? И можно ли верить яркой этикетке?

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Рукописи не горят или что прячется за этикеткой

Выбираете здоровую и активную жизнь с куриной грудкой, отварной гречкой и бесконечным количеством банок со спортивным питанием? Мы знаем, что в этом списке может быть лишним. Вы будете удивлены, но как оказалось, спортивное питание не так уж и строго контролируется даже в такой экономически развитой стране, как США.

Даже если вы внимательно изучаете состав продуктов, препаратов и БАД-ов, вы не застрахованы от фальшивых продуктов, которые якобы должны приносить пользу организму. К этому выводу пришли британские ученые после изучения состава спортивных добавок.

Исследователи из Кембриджского Альянса Здоровья и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что 89% этикеток спортивных добавок - фальшивые, ингредиенты не соответствуют составу, а некоторые БАД-ы даже содержат запрещенные наркотики.

"Вы можете наивно предполагать, что все, что написано на этикетке, есть и в банке! Но это не так. Как показывают данные, производство спортивного питания не контролируется", - говорят ученые.

Запрещенные лекарства и наркотики

Исследователи проанализировали ингредиенты нескольких известных спортивных добавках, купленных в Интернете. С помощью жидкостной хроматографии они обнаружили, что 89% имеют неверную маркировку, а 12% содержат немаркированные запрещенные лекарственные вещества.

В научной статье, опубликованной в JAMA Network Open , исследователи подробно описывают свои выводы об ошибочной маркировке и опасных ингредиентах.

Было проанализировано 57 продуктов, из которых 23 продукта не содержали ингредиентов, описанных на этикетке. В 34 продуктах, которые содержали вещества, указанные в составе, были нарушены пропорции и концентрация компонентов. И лишь 6 продуктов содержали количество ингредиентов, которые соответствовали этикетке.

Было также обнаружено, что 7 продуктов содержат по крайней мере один ингредиент, который запрещен FDA. Ученые также нашли 5 запрещенных соединений, в том числе синтетических:

1,4-ДМАА - аналог 1,3-ДМАА, который, согласно FDA, является производным амфетамина. Вещество повышает кровяное давление, может вызывать одышку и повышать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Детеренол - синтетический стимулятор, также известный как бетафрин, запрещен в большинстве стран и не одобрен для использования у людей в США. Добавки, содержащие детеренол, вызывают тошноту, рвоту, потливость, возбуждение, сердцебиение, боль в груди и остановку сердца.

Октодрин - противозастойное средство для носа, разработанное в 1940-х годах и снятое с производства. Побочные эффекты включают гипертонию, одышку и гипертермию.

Оксилофрин - фармацевтический стимулятор, разработанный для стимуляции сердца и повышения кровяного давления. Он никогда не был одобрен в США даже в качестве рецептурного препарата. Вещество вызывает рвоту, возбуждение и остановку сердца.

Омберацетам - еще одно запрещенное лекарственное соединение в США, которое в других странах применяют для лечения черепно-мозговых травм, деменции и различных когнитивных нарушений. Вещество вызывает беспокойство, бессонницу, возбуждение, депрессию, сонливость и увеличение веса.

Как маркирует сомнительные БАД-ы FDA

Хоть ученые и не называют производителей в исследовании, но утверждают, что их продукция имеет хорошую репутацию на рынке и разрешение отFDA.Сами изготовители позиционируют спортивное питание как натуральные добавки, поддерживающие здоровье и хорошее самочувствие.

Отметим, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA причисляет спортивное питание и БАД-ы к подкатегории продуктов питания. Но, как показывает исследование, синтетические наркотики, которые содержатся в добавках, не являются пищей или растительными ингредиентами.

FDA имеет право принимать меры против любых фальсифицированных или неправильно маркированных пищевых добавок после того, как они поступят на рынок. Примечательно, что Министерство юстиции США ранее обвиняло отдельные компании в заговоре с FDA. Якобы производители успешно продавали продукцию с содержанием запрещенных лекарств, помеченную как пищевые добавки.

Производители пищевых добавок несут ответственность за безопасность и маркировку своих продуктов, а значит и за здоровье людей, - уверены исследователи:

"Обнаружение немаркированных и неутвержденных лекарств в добавках можно приравнять к экспериментам на людях без их ведома", - пишут в статье ученые.

Исследователи обеспокоены тем, что среди добавок спортивного питания они обнаружили продукты, которые содержали аж 4 запрещенных лекарственных вещества. Они допускают, что таким образом компоненты тестируются на людях без их ведома. Кто это контролирует и почему подобное допускают?