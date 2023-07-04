Запрет – не выход: врачи советуют найти менее вредную альтернативу сигарете

Запрет – не единственный выход в борьбе с вредными привычками, - считает глава фонда общественного здоровья Латвии, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Виестурс Шилинш. Ученый с большим опытом работы с "профессиональными" курильщиками уверен: бездымные продукты могут стать той движущей силой, которая будет способствовать психологической поддержке курильщиков, поможет постепенно отказаться от привычки и существенно снизит вредное влияние курения на легкие и сердечно-сосудистую систему.

Почему студентам в институтах нужно показывать легкие курильщиков со стажем? Что лечили листьями табака и колой? Как курильщикам эффективно "сотрудничать" с врачом? Читайте дальше!

Почему они курят? Курение как социальное явление

"Легкие – это один из самых важных органов, который соединяет нас с внешним миром через процесс дыхания", - говорит Шилинш. Именно поэтому столь важно беречь здоровье дыхательной системы. Болезни легких и дыхательных путей - одни из самых распространенных в мире и часто возникают из-за курения сигарет.

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По мнению ученого, курение – процесс социально-психологический, тесно связанный с желанием общаться, быть в компании среди "своих" единомышленников. Исследователь считает, что начинающий курильщик может стать заложником вредной привычки из-за постоянных стрессов на работе или в личной жизни.

"Я считаю, что одна из самых больших потребностей сегодня - показывать студентам легкие курильщиков в анатомическом музее", - говорит врач.

Увидеть видоизменения в легких почти невозможно после 1-2 лет курения. Орган начинает видоизменяться после длительного курения. Этот период может занять около 20 лет, когда меняются объемы легких и скорость выдоха.

"К примеру, сравните кончики пальцев человека, который работает за компьютером с пальцами человека, работающего плотником. Уверен, вы увидите существенную разницу!"

"Такая же аналогия и с дыхательными путями", – констатирует врач. Вдыхая сигаретный дым, курильщик каждый раз отравляет клетки смолами, а легкие – продуктами горения, которые со временем там оседают. Именно поэтому легкие курильщика даже визуально отличаются от органа человека, не курящего сигареты. Они гораздо темнее по сравнению со здоровыми розовыми легкими.

Со временем легочная ткань курильщика теряет свою эластичность, становится тоньше и начинает пропускать кислород. Специалист уверен, что у людей со стажем курения более 20 лет легкие уже не будут восстанавливаться, даже если полностью отказаться от вредной привычки.

Количество решает все?

Когда-то листья табака люди использовали как эффективное обезболивающее и противовоспалительное средство для лечения ран и укусов насекомых. Позже человек стал употреблять растение в неограниченном количестве и неестественной форме, что стало причиной легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Взять, например, ту же колу! Когда-то напиток из этого растения продавали в аптеке как лечебный энергетик. Сегодня же в напитке много сахара, и употребляют его в таких количествах, что назвать его полезным невозможно", - делится мнением ученый.

Опасность традиционной сигареты: новые решения

Известно, что табачный дым больше всего влияет на сердце и сосуды, поэтому наличие стентов, которые спасают от инфарктов, не редкость среди "профессиональных курильщиков".

"Самая большая проблема обычной сигареты – это смола. Деготь и другие опасные продукты сгорания существенно поражают дыхательные пути, которые труднее всего восстановить."

Пребывая в поисках решения для своих пациентов, врач начал исследовать новые инструменты для курения. Он пришел к выводу, что сигареты следует заменить системами для нагревания табака, которые обеспечивают никотин без процесса горения. Конечно, системы нагревания табака не вполне безопасны, никотин вызывает привыкание и краткосрочные острые эффекты для сосудов. Однако сейчас существует немало исследований, которые доказали большую безопасность электронных девайсов по сравнению с обычной сигаретой.

"Конечно, я уверен, что вам не стоит страдать вообще. Но моя врачебная практика показывает, что у пациентов, которые перешли из сигарет на альтернативные никотиносодержащие продукты, действительно, стало меньше проблем со здоровьем дыхательных путей."

Есть люди, которые физически и психологически не могут отказаться от курения. Есть и те, которым нравится сам процесс. Специалист предлагает им попытаться заменить традиционную сигарету чем-нибудь более легким и менее вредным.

Отсутствие горения, дыма и запаха, небольшие дозы никотина – преимущества, на которые стоит обратить внимание тем, кто со временем планирует отказаться от привычки, – уверен пульмонолог.

"Я не из тех врачей, которые советуют заменить сигарету мятным эскимо. Все прекрасно понимают, что это невозможно. Найти более безопасную альтернативу, которая не так вредила бы здоровью, - неплохой вариант для курильщиков, которые не готовы отказываться от сигареты ", – утверждает врач.

Запрет не срабатывает

Имея больше пациентов среди больных астмой и так называемых "старых" курильщиков, врач Шилинш уверен: медикам тяжелее всего работать с курильщиками. Ведь, даже имея серьезные проблемы со здоровьем, пациенты с длительным опытом курения не сотрудничают с врачами, потому что не могут бросить курить.

Пульмонолог констатирует: можно поставить возрастные ограничения на употребление табака, но нельзя все просто запретить – это не метод. Бездымные никотиносодержащие продукты могут помочь врачам и пациентам сохранить здоровье легких и дыхательных путей, продлить продолжительность и качество жизни курильщиков.