Запрет рекламы – прозрачное назначение лекарств

Верховная Рада планирует запретить медикам рекламировать лекарства и получать бонусы от фармкомпаний. Новый законопроект ограничивает взаимодействие врачей и других медицинских специалистов с фармацевтическими компаниями.

Проект закона "О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по усовершенствованию ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации во время осуществления ими профессиональной деятельности" уже приняли в первом чтении.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, данный документ направлен на реализацию Государственной антикоррупционной программы за 2023-2025 годы.

Видео дня

Запрет подарков, премий и льгот

Законопроект №10293 поддержали 250 депутатов. Документ расширяет перечень ограничений для медицинских работников, фармацевтов и реабилитологов во избежание назначения лекарств под влиянием финансовых стимулов. По мнению чиновников, это позволит контролировать коррупционные схемы в медицинской и фармацевтической сфере.

В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что речь идет о запрете получения сувенирной и брендированной продукции, премиях и бонусах, возврате части средств за назначение лекарств конкретного производителя, участии в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей, подарках и других выгодах.

Конкретные ограничения – прозрачное назначение лекарств

Законопроект вводит четкие ограничения для врачей, фармацевтов и реабилитологов. Фармацевты, например, при отпуске лекарства будут обязаны предоставлять достоверную информацию об имеющихся аналогах, эквивалентных по действию, составу или эффективности.

Новый закон запрещает скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой.

Запрет рекламной информации

Согласно новым правилам, врачам будут запрещать выписывать препараты на бланках, которые содержат любую рекламную информацию. Ограничения также распространяются на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации.

Дополнительные законодательные инициативы

Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект "О самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине". Законопроект №10372 намерен закрепить на законодательном уровне статус самоуправляющихся организаций и создать правовые основания для делегирования им отдельных функций, которые в настоящее время выполняют органы государственной власти.

Данный законопроект предполагает создание негосударственного органа, который будет решать, кому из врачей предоставлять право на медицинскую деятельность, а у кого отбирать. При этом каждый врач должен быть членом этой добровольной организации и платить взносы на ее содержание, если хочет работать в Украине.