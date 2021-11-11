Недавно Министерство охраны здоровья опубликовало на своем сайте проект Закона Украины "О самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине". В нем изложено видение механизмов правового регулирования медицинской и фармацевтической деятельности в стране, принципов и полномочий самоуправления медицинских профессий.

Предполагается создание организаций профессионального самоуправления медицинских профессий, которые будут разделены на Палаты – неприбыльные юридические лица, организующие свою деятельность на принципах самоуправления:

Врачи семейной медицины: врачи, имеющие право на осуществление медицинской деятельности в сфере предоставления первичной медицинской помощи.

Врачи-специалисты: врачи и лица с высшим немедицинским образованием, которые имеют право на осуществление медицинской деятельности, за исключением медицинской деятельности в сфере стоматологии и первичной медицинской помощи.

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Стоматологи: врачи, которые имеют право на медицинскую деятельность в сфере стоматологии.

Медицинские специалисты: младшие специалисты, профессиональные младшие бакалавры, младшие бакалавры, бакалавры с медицинским образованием, магистры, доктора философии и доктора наук по специальности "Медсестринство".

Фармацевтическая деятельность: лица с фармацевтическим образованием любого уровня и степенью, включая младших специалистов и бакалавров, бакалавров, магистров, докторов философии, докторов наук и лиц, приравненных к ним.

Изменение структуры Палат или ее ликвидация возможна только на основании Закона. Осуществление деятельности в сфере здравоохранения представителям медицинских профессий возможно только с разрешения Палаты, которая выдает свидетельство.

Палаты могут образовывать органы, комиссии, отделения, структурные и обособленные подразделения. Исключительной компетенцией квалификационно-дисциплинарной комиссии Палаты является:

выдача свидетельства о праве на осуществление деятельности в сфере здравоохранения;

рассмотрение жалоб о нарушении представителем медицинских профессий Кодекса этики представителей медицинских профессий Палаты и др.;

принятие решений о привлечении / непривлечении представителя медицинских профессий к профессиональной дисциплинарной ответственности.

Каждый врач при наличии более одной специальности в сфере здравоохранения может самостоятельно выбрать Палату или входить в несколько Палат.

Предполагается, что этот Закон улучшит и облегчит управление врачей, но с большой долей вероятности можно сказать, что все только усложнится. В пояснении к Закону сказано, что он написан с учетом международного опыта. Но это не соответствует действительности, поскольку в нем нет упоминания о том, что врач – субъект профессиональной деятельности, а не просто представитель медицинской профессии. Именно поэтому прав, аналогичных тем, что имеют врачи в Европе, в частности в Германии, Закон для врачей Украины не предусматривает.

Таким образом в дополнение к зависимости от руководства больницы, добавится зависимость и от отдельного органа – Палаты. При этом за управление своей деятельностью придется еще и платить в виде профессионального сбора.

По всей видимости, писавшие Закон люди далеки от украинских медицинских реалий и не понимают, как работает здравоохранение в других странах. Правильно было бы провести обсуждение еще до начала работы над Законом, узнать мнение медицинского сообщества. Поскольку говорить о самоуправлении можно только в случае, если инициатива исходит от самих представителей медицинской профессии.

Подход МОЗ напоминает уже пройденные этапы типа коллективизации и управляющих партийных надстроек. В сухом остатке создание Палат – это третья после МОЗ и НСЗУ структура, регулирующая работу врачей, что вряд ли в предложенном варианте облегчит работу врачей и, как следствие, поможет спасать жизни людей.

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