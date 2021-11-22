Может ли подгоревшая еда спровоцировать рак: объяснение врача

Многие люди наслышаны о том, что подгоревшая еда таит в себе опасность. А именно – способна спровоцировать возникновение онкологических заболеваний.

О том так ли это, и какие риски возникают у тех, кто любит еду "с корочкой", пишет Іnverse со ссылкой на старшую научную сотрудницу Национального института рака (Великобритания) Рашми Синху. По словам специалиста, не все однозначно в этом вопросе и не стоит паниковать, но прислушаться к ряду полезных советов все же следует.

Синха рассказала, что, действительно, подгоревшая еда может спровоцировать рак, но в данном случае следует говорить о животных. Что касается людей, специалист подчеркнула, что до сих пор нет однозначных исследований и выводов на эту тему.

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"У людей это неясно", – сказала Синха.

Эксперт объяснила почему на еде при тепловой обработке появляется корочка и почему она черного или темно-коричневого цвета.

"Когда мы нагреваем пищу – особенно когда мы ее обжариваем или жарим на гриле, – между цепочками белков и простых сахаров в пище происходит химическая реакция, которая вызывает карамелизацию и появление на продуктах оттенков коричневого и черного. Это преобразование, известное как реакция Майяра. Оно ценится из-за способности удерживать аромат в пище", – рассказала ученая.

В то же время, она добавила, что это не единственная химическая реакция возникающая при жарке.

"При подобной тепловой обработке возникает и ряд действительно вредных реакций", – сказала она.

Специалист уточнила, что речь идет об образовании акриламида, гетероциклических аминов (ГКА) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

ГКА и ПАУ обычно образуются во время приготовления мяса и соответственно образуются либо за счет связывания белков, сахаров и жиров, либо за счет образования дыма из-за капающего сока. Акриламид более универсален, и его можно найти во всем: от пригоревшего кофе до картофеля фри и даже сигаретного дыма.

Синха рассказала, что в организме эти три соединения могут повредить части ДНК и создать потенциально опасные мутации. В то же время она отметила, что несмотря на эти данные, национальные институты здравоохранения осторожно объявляют эти соединения определенными канцерогенами, то есть вызывающими рак.

"Мы знаем наверняка: ГКА и ПАУ способствуют развитию рака на животных моделях (включая обезьян), а акриламид способствует развитию рака на моделях грызунов. Однако подтвердить эти результаты на человеческих моделях намного сложнее – как с логистической, так и с этической точки зрения", – сказала эксперт.

Она объяснила, что все проведенные ранее на эту тему исследования сводились к наблюдениям и опросу. Но для официальных заключений и научных выводов необходимы клинические испытания.

"Однако эти испытания в лучшем случае могут показать корреляцию между методами приготовления пищи и раком, они не могут доказать причинно-следственную связь", – считает она.

"Что касается акриламида, в частности, исследования на людях до сих пор давали неоднозначные результаты, при этом некоторые исследователи пришли к выводу, что это соединение мало способствует риску рака. Точно так же сложно узнать, в какой концентрации эти соединения становятся опасными, потому что они могут широко варьироваться в зависимости от типа пищи и приготовления", – добавила Синха.

По ее словам, ряд ученых все же допускают, что употребление подгорелой пищи, может служить причиной возникновения: рака яичников, кожи, колоректального рака и рака поджелудочной железы. Но, как она подчеркнула, эта теория требует дополнительной диагностики.

Пока же нет однозначного ответа, ученая призвала не готовить еду на слишком сильном огне и не допускать того, чтобы та пригорала.

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