Как вакцинироваться от COVID-19 пациентам с раком: отвечает онколог

Вакцинация от COVID-19 онкопациентов – тема, вызывающая много вопросов, связанных с безопасностью и эффективностью. В частности, это произошло из-за недостатка данных, так как больных с ослабленным иммунитетом и других уязвимых групп часто исключают из текущих исследований вакцин.

Алексей Колесник, профессор кафедры онкологии и онкохирургии в ЗГМУ, Главный врач медицинского центра Oncolife, на своей странице в ФБ на основании имеющихся данных дал ответы на наиболее важные вопросы больных с раком.

Согласно текущим рекомендациям Американского общества клинической онкологии (ASCO), Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), Национальной комплексной онкологической сети США (NCCN) и других профильных профессиональных организаций, польза вакцинации от COVID-19 значительно превышает существующие риски, невзирая на недостаток высококачественных сведений об этой группе больных.

Видео дня

Отдельных противопоказаний нет, не следует вакцинироваться людям, у которых подтвержденная непереносимость какого-либо компонента препарата.

Таких данных нет. Прививаться можно на любом этапе терапии, вакцина необходима людям с любым типом онкологических заболеваний.

Изменения иммунной системы каждого онкобольного различаются, что определяется типом болезни, физическим состоянием, видом проводимой терапии и т.д. В любом случае вакцинация безопасна и способствует снижению риска тяжелого течения коронавируса и смерти.

Вакцинироваться рекомендуется за 14 дней до начала курса химиотерапии. Прерывать иммунотерапию не следует, вакцинироваться рекомендовано в день проведения терапии. Для пациентов, проходящих лучевую терапию, особых рекомендаций нет, привиться можно в любой день лечения.

Между вакцинаций и хирургическим вмешательством рекомендовано соблюдать перерыв в несколько недель.

В рутинном анализе на уровень антител необходимости нет.

Вакцинация эффективно снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти, однако даже после полного курса вакцинации рекомендуется продолжать соблюдать меры предосторожности – масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук.

Согласно рекомендациям, онкобольные и медицинский персонал должны прививаться в первую очередь.

Перенесенная болезнь не является противопоказанием к вакцинации, интервал между инфекцией и вакцинацией не определен.

Как следует из рекомендаций ASCO, ESMO, NCCN, больные с раком относятся к числу людей с высоким риском заболевания COVID-19, и они должны вакцинироваться в первую очередь.